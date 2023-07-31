ЦАМТО, 28 июля. Катар планирует приобрести дополнительную партию истребителей "Рафаль" компании Dassault Aviation. Также ведутся переговоры относительно модернизации поставленных в 2019-2022 гг. 36 самолетов "Рафаль" до стандарта F4.

Как сообщает La Tribune, вопрос о возможном заключении контракт в 2024 или, что более вероятно, в 2025 году, обсуждался во время визита в Доху 17 июля министра вооруженных сил Франции Себастьяна Лекорню.

Переговоры с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани были сосредоточены на "укреплении франко-катарского стратегического партнерства на основе дипломатического, оперативного и промышленного сотрудничества".

Себастьян Лекорню также встретился с премьер-министром и министром иностранных дел Мохаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани и со своим коллегой министром по вопросам обороны Халидом бен Мохаммедом аль-Атыйя. Министры обсудили вопросы развития оперативного взаимодействия между армиями двух стран и новые проекты по развитию потенциала оборонного сотрудничества.

Относительно "Рафалей", которые Доха хотела бы модернизировать до стандарта F4, издание напоминает, что в 2019 году бывший министр вооруженных сил Флоранс Парли приняла решение инвестировать 1,9 млрд. евро в модернизацию французских истребителей до версии F4. Стандарт также уже выбран ОАЭ, которые в декабре 2021 года подписали контракт на приобретение 80 ед. "Рафаль" F4, поставка которых планируется в период с 2027 по 2030 гг.

Dassault Aviation также ожидает подписания контракта с Министерством вооруженных сил Франции на поставку ВС страны 42 самолетов "Рафаль" в версии F4.1 в конце года (изначально планировалось 30+12 ед. для замены самолетов, проданных в Хорватию). Стандарт F4 станет единым для французских ВКС и ВМС.

По информации La Tribune, также после трехлетней "заморозки" переговоров Вооруженные силы Катара возобновили участие французской компании Nexter, предложившей ББМ VBCI (Vehicules Blinde de Combat d'Infanterie), в конкурсе на поставку новых бронированных машин.