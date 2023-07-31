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Военное обозрение

«Обеспечат разведку района Калининграда»: В Польше началась постройка первого разведывательного корабля

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Источник изображения: topwar.ru

27 июля на расположенной в Гданьске верфи началась постройка первого корабля радиолокационной и радиотехнической разведки проекта 107 Delfin. По контракту, заключенному в ноябре 2022 года, в качестве исполнителя работ выступает шведская компания Saab, субподрядчика – польская Remontowa Shipbuilding S.A.

Реализация новой программы направлена на замену двух кораблей аналогичного назначения проекта 863 – ORP Nawigator (бн 262) и ORP Hydrograf (263), также построенных в Гданьске и введенных в строй в 1975 и 1976 годах.

Параметры новых польских кораблей неизвестны, однако их конструкция основана на шведском проекте Artemis. Вымпела этого типа имеют полное водоизмещение около 2300 тонн, длину 74 м, ширину 14 м и осадку 3,8 м. Они приводятся в движение азимутальными гребными винтами и имеют два носовых подруливающих устройства, что позволяет эффективно маневрировать и точно сохранять свое положение в море.

Новые корабли обеспечат разведку района Крулевца с моря [так теперь в Польше называют Калининград] и смогут отслеживать маневры русских на Балтике или других водах. Благодаря относительно большому водоизмещению они также смогут совершать более длительные разведывательные походы, например, в Финский залив или Баренцево море

- говорится в издании Defence24.

Новые корабли будут называться в честь польских криптологов Ежи Ружицки и Хенрика Зигальского, которые участвовали в работах по взлому немецких шифров, включая Enigma.

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Страны
Польша
Финляндия
Компании
Remontowa Shipbuilding
Проекты
SSBN-X
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