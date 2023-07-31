Украина рассчитывает получить "Абрамсы" в сентябре. Но они ее не спасут

США намерены поставить Украине танки "Абрамс" в сентябре, сообщает Politico со ссылкой на источники. ВСУ надеются, что с получением нового смертоносного оружия они смогут продвинуться, но даже американская техника не переломит ситуацию и не позволит им избежать тяжелых боев.

Лара Селигман

Александр Уорд

Джо Гулд

Это самая точная информация о планах Вашингтона, которую сообщили шесть информированных источников.

Шесть человек, знакомых с деталями американских планов, сообщили, что танки "Абрамс", скорее всего, прибудут на Украину в сентябре. В настоящее время Киев усиливает натиск в рамках своего контрнаступления, нацеленного на взятие потерянных территорий.

В августе США планируют отправить несколько танков в Германию, где их ремонт будет завершен. После этого в следующем месяце первая партия "Абрамсов" будет поставлена на Украину.

Это самые конкретные сроки, установленные Вашингтоном для передачи своего основного боевого танка на поле боя. Ранее руководство Пентагона ограничивалось заявлениями, что "Абрамсы" будут отправлены ВСУ осенью.

Соединенные Штаты планируют поставить более старые модели M1A1, а не новые A2, поскольку отправка последних заняла бы около года.

Шесть человек, сообщивших эту информацию, — представитель Министерства обороны, американский госслужащий, чиновник из военной промышленности, сотрудник конгресса и еще два источника — попросили не раскрывать их имена, поскольку речь идет о необъявленных пока секретных планах.

Администрация Байдена заявляет, что хочет в кратчайшие сроки отправить на Украину еще больше вооружений, чтобы помочь союзнице с проведением контрнаступления и с долгосрочным укреплением национальной обороны. США также намерены начать обучение летчиков ВСУ работе с F-16 до начала поставки этих истребителей, которые могут быть переданы Киеву к концу года.

С прибытием в предстоящие недели танков украинский арсенал пополнится новым смертоносным оружием. Сегодня ВСУ пытаются прорвать глубокоэшелонированную линию российской обороны на фронте протяженностью в сотни километров. В последние дни украинские войска добились определенных успехов на одном направлении наступления, но, медленно продвигаясь через плотные минные поля и вражеские траншеи, они подвергаются мощным артиллерийским обстрелам и ударам авиации.

В первой партии поставок будет от шести до восьми танков, сообщили представитель ВПК и сотрудник конгресса. Всего Соединенные Штаты планируют отправить 31 машину — именно это число составляет украинский танковый батальон.

"Мы определенно работаем над тем, чтобы доставить их на Украину как можно быстрее", — заявил официальный представитель Пентагона полковник Мартин О’Доннел (Martin O’Donnell), отказавшийся сообщить конкретные сроки поставки.

Перед тем, как украинские войска начнут эксплуатировать американские танки, им придется пройти десятинедельный курс обучения на 31 учебной машине на базе сухопутных войск США Графенвёр в Германии. Согласно информации представителя Министерства обороны, солдаты ВСУ должны завершить подготовку в августе.

Источники сообщают, что танки могут прибыть на Украину даже в августе, однако такой прогноз кажется чрезмерно оптимистичным. Это не новая техника, и с нее снимают самое секретное оборудование, в том числе броню с обедненным ураном. Только после этого машины будут отправлены ВСУ.

Представитель военной промышленности заявил, что первая серия модификаций уже проведена, однако остается непонятным, будут ли все необходимые работы завершены к концу августа.

Но просто отправить танки и обучить экипажи недостаточно. Ситуация намного сложнее. Третий представитель оборонного ведомства, который в общих чертах рассказал об оснащении и снабжении украинской армии на перспективу, отметил, что США "вместе с европейскими союзниками работают над созданием баз для проведения капитального ремонта техники, особенно той, что повреждена в бою", такой как танки "Абрамс" и прочие переданные ВСУ тяжелые бронемашины. "В то же время, — отметил он, — мы добиваемся, чтобы они получили всю необходимую подготовку не только по ремонту, но и по запчастям".

Уильям Лаплант (William LaPlante), ответственный в Пентагоне за закупки, недавно заявил, что ремонт, обслуживание и техническое обеспечение — это главные "направления усилий" группы союзников по НАТО, в которую входят США. Они стараются обеспечить Украине возможность продолжать боевые действия в долгосрочной перспективе.

Киев настаивает на скорейшей поставке "Абрамсов". Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в июньском интервью местному телеканалу выразил надежду, что танки прибудут вовремя и смогут принять участие в продолжающемся контрнаступлении.

Тем не менее "надо мыслить в рамках не только этого контрнаступления", предостерег министр.

"Не нужно думать, что это последнее решительное контрнаступление. Таких будет еще много <...>".

Надежная броня и мощное оружие танков "Абрамс" способны помочь украинским войскам осуществить прорыв на юге и востоке, где идут тяжелые бои, и где ВСУ ищут слабые места в обороне противника. На этой неделе Киев продвинулся вперед и взял новые территории, направив подкрепления и инициировав наступление южнее удерживаемого Украиной города Орехова в Запорожской области.

Если ВСУ добьются успехов на этом направлении, они получат возможность продвинуться в сторону города Мелитополя, находящегося недалеко от Азовского моря. Оттуда они смогут начать движение на восток и на юг <...>.

Однако российская армия несколько месяцев окапывалась и возводила хорошо укрепленные фортификационные сооружения вдоль линии фронта, растянутой на сотни километров. Поэтому вытеснить их — трудная задача. У ВСУ нет современных истребителей, которые могли бы оказать авиационную поддержку, и оттого их сухопутные войска подвергаются ударам вертолетов противника, а также прицельным артиллерийским и минометным обстрелам.

Высокопоставленные военачальники из Пентагона говорят, что Украину ждут тяжелые бои.

"Наступление будет медленным, трудным, и за него придется дорого заплатить", — заявил недавно на пресс-конференции председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли.

"Но у украинских военных есть несколько вариантов действий, и мы можем рассчитывать, что они продолжат продвижение", — отметил на этой неделе министр обороны США Ллойд Остин во время визита в Папуа-Новую Гвинею.

Авторы: Лара Селигман (Lara Seligman), Александр Уорд (Alexander Ward), Пол Маклири (Paul Mcleary), Джо Гулд (Joe Gould)