Лазерный центр холдинга "Швабе" и геодезический вуз Москвы начнут подготовку кадров для ОПК

Москва. 28 июля. ИНТЕРФАКС - Научно-исследовательский институт "Полюс" имени Стельмаха и Московский государственный университет геодезии и картографии (МИИГАиК) заключили соглашение о подготовке специалистов для российской промышленности, сообщила в пятницу пресс-служба холдинга "Швабе", в который входит НИИ.

"Стороны уже несколько лет ведут совместную работу в области науки и образования. Новая договоренность достигнута в рамках выполнения постановления правительства о подготовке кадров со средним профессиональным и высшим образованием для организаций оборонно-промышленного комплекса (ОПК)", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, первые шаги по реализации соглашения уже сделаны: абитуриенты МИИГАиК подписали целевые договоры с НИИ "Полюс" им. М.Ф.Стельмаха. Минобрнауки РФ выделило квоту на обучение.

"На факультете оптического приборостроения вуз будет вести подготовку инженеров. НИИ "Полюс" в свою очередь предоставит им возможность прохождения производственной практики", - сказано в сообщении.

Генеральный директор НИИ "Полюс" Евгений Кузнецов отмечает, что институт совместно со столичным геодезическим вузом уже несколько лет готовит профильных разработчиков, конструкторов и инженеров.

"Формат обучения предполагает закрепление академических знаний в условиях реального производства, что способствует развитию компетенций будущих молодых специалистов. Вместе с тем, такая практика помогает учащимся увереннее чувствовать себя при трудоустройстве после выпуска из университета", - отметил Кузнецов, которого цитирует пресс-служба.