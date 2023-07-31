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РИА Новости

РФ и КНР приступили к совместному патрулированию акватории Тихого океана

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Российско-китайские учения в акватории Японского моря
Российско-китайские учения в акватории Японского моря.
Источник изображения: © РИА Новости

Корабли ВМФ РФ и ВМС Китая начали совместное патрулирование акватории Тихого океана

МОСКВА, 28 июля/ Радио Sputnik. Корабли ВМФ России и ВМС Китая приступили к совместному патрулированию акватории Тихого океана, сообщили в Минобороны.

"Боевые корабли Военно-морского флота России и Военно-морских сил Китая приступили к выполнению задач третьего совместного морского патрулирования акватории Тихого океана <…> Задачами совместного патрулирования является укрепление военно-морского сотрудничества между Россией и Китаем, поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, мониторинг морской акватории и охрана объектов морской экономической деятельности России и КНР", – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что в ходе патрулирования моряки отработают организацию всех видов обороны, пополнение запасов воды и топлива на ходу, а также проведут полеты палубных вертолетов с выполнением взлетов и посадок на корабли сторон.

Несколькими днями ранее военные моряки России и Китая в акватории Японского моря провели совместные военно-морские учения "Север. Взаимодействие–2023".

Радио Sputnik писало о целях российско-китайских морских учений.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Япония
Проекты
Военные учения
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