Директор ФСВТС Шугаев: Россия и Эфиопия намерены модернизировать мощности для ремонта ВиВТ

ЦАМТО, 28 июля. Россия и Эфиопия обсуждают вопросы дооборудования и модернизации имеющихся в этой африканской стране производственных мощностей для сервисного обслуживания ВиВТ советского / российского производства.

Об этом в интервью "РИА Новости" сообщил директор ФСВТС России Дмитрий Шугаев в рамках форума "Россия-Африка".

"Принимая во внимание уровень двустороннего взаимодействия, стороны заинтересованы в развитии оборонно-технологического сотрудничества. Рассматриваются вопросы, связанные с дооборудованием и модернизацией имеющихся в Эфиопии производственных мощностей для осуществления технического обслуживания вооружений и военной техники российского и советского производства", – сказал Д.Шугаев.

Он отметил, что долгое время Советский Союз, а впоследствии РФ оказывали Эфиопии военно-техническую помощь, поставляли широкий спектр продукции военного назначения. На сегодняшний день на вооружении страны находится значительное количество военной техники российского (советского) производства.

"Отмечаем, что в настоящее время заинтересованность эфиопской стороны в приобретении современных образцов вооружения и военной техники сохраняется", – добавил директор ФСВТС.

Как напоминает агентство, во время холодной войны Эфиопия была одним из основных в Африке получателей советского оружия, а затем и российского. В частности, только в 1998 году Эфиопия получила из России 6 истребителей-перехватчиков Су-27СК и 2 Су-27УБ (став, таким образом, первым импортером Су-27 на континенте), 4 вертолета Ми-24, несколько Ми-17 и 12 артустановок.

В 1999 году Аддис-Абеба приобрела несколько вертолетов Ми-17 (в общей сложности за 1998-1999 годы в Эфиопию было поставлено 8 таких машин) и 20 арторудий, включая 10 САУ 2С3 "Акация".

В 2000 году Эфиопия закупила у России 4 штурмовика Су-25, а также более 300 артиллерийских орудий (по данным Регистра ООН).

Война между Эритреей и Эфиопией завершилась в 2000 году заключением неустойчивого мира и введением Совбезом ООН эмбарго на поставки оружия обеим странам. Однако уже в 2001 году эмбарго было снято. С его отменой Эфиопия приобрела у России 8 истребителей Су-27, 10 боевых вертолетов и 18 артиллерийских систем (поставлены в 2003-2004 гг.).

По данным СИПРИ, в 2000-2004 годах объем поставок российского вооружения в Эфиопию достиг 427 млн. долл., отмечает "РИА Новости".