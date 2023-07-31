Минобороны Японии утверждает, что от России исходит "непосредственная угроза Европе"

Согласно изложенной в докладе военного ведомства версии, СВО РФ на Украине "воспринимается как нарушение суверенитета и территориальной целостности"

ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. Министерство обороны Японии утверждает, что Россия представляет "самую серьезную и непосредственную угрозу Европе". Такая формулировка содержится в опубликованном в пятницу ежегодном докладе военного ведомства под названием "Белая книга".

Согласно изложенной в нем версии, специальная военная операция РФ на Украине "воспринимается как нарушение суверенитета и территориальной целостности, серьезное нарушение Устава ООН, подрыв международного порядка и самая серьезная и непосредственная угроза обороне на европейском пространстве".

Кроме того, в документе указывается на тенденцию к укреплению стратегических связей России с Китаем, включая совместные полеты бомбардировщиков и проведение учений на море.

В этом году доклад "Белая книга" вновь содержит отдельную главу, посвященную ситуации вокруг Украины. В ней, помимо позиции Токио по этому вопросу, приводится краткий пересказ событий, произошедших за время проведения СВО. Кроме того, отмечается, что предсказать дальнейший сценарий сейчас не представляется возможным, хотя в целом, по мнению японской стороны, нынешняя ситуация может оказать влияние на отношения КНР и США, а также на обстановку в Азии.