"Это будет безумием". В Турции предостерегли НАТО от войны с Россией

Бывший главнокомандующий НАТО Ставридис выступил с предложением, чтобы украинские суда с зерном в Черном море сопровождались кораблями альянса, пишет Milliyet. По мнению экспертов, эта идея не претворится в жизнь: она равносильна объявлению Западом войны России, чего не хочет ни одна из сторон.

В последние дни горячо обсуждается предложение о том, чтобы корабли НАТО сопровождали суда с зерном в Черном море. Эксперты в беседе с Milliyet подчеркнули, что судьба Черного моря находится в руках Турции.

После прекращения действия соглашения о черноморском зерновом коридоре, заключенного в прошлом году между ООН, Россией и Украиной при посредничестве Турции, бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис (James Stavridis) выдвинул спорное предложение, чтобы "корабли альянса сопровождали зерногрузы в Черном море".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсуждал вопрос с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, при этом ожидается, что размещение кораблей альянса в Черном море может спровоцировать новый конфликт. В то же время предполагается, что претворение таких замыслов в жизнь также будет означать нарушение конвенции Монтрё. Помимо этого, в случае прохождения натовских кораблей через турецкие проливы и их размещения в Черном море Турция может оказаться в опасной ситуации.

Эксперты, побеседовавшие с Milliyet, обратили внимание на тот факт, что соглашение дает Турции важное право голоса и предотвращает ее возможное вступление в военный конфликт. С их точки зрения, Анкара не будет ставить себя в рискованное положение, вынося на обсуждение конвенцию Монтрё.

"Конвенция Монтрё должна соблюдаться"

Бывший посол Турции в России и в прошлом заместитель генерального секретаря НАТО Хусейн Дириоз (Hüseyin Diriöz) не считает, что идея о сопровождении кораблями Североатлантического альянса зерногрузов в Черном море воплотится в жизнь. "Потому что президент США Джо Байден на днях заявил, что не хочет принимать в альянс конфликтующую с Россией страну и превращать ситуацию в конфликт НАТО – Россия, – отметил Дириоз. – Поэтому я не думаю, что у этой идеи будет много сторонников". По мнению эксперта, Москва тоже, вопреки риторике, не намерена напрямую атаковать НАТО и вступать в прямое противостояние с альянсом. В этой связи вероятность нападения России на корабль кого-либо из членов Североатлантического альянса, патрулирующий Черное море, очень низка.

Дириоз продолжил: "Турции как стране, являющейся членом НАТО и при этом реализующей режим прохождения судов в Черное море посредством конвенции Монтрё, необходимо и впредь действовать осторожно в этом отношении. Конвенция Монтрё должна соблюдаться. Зерновая сделка осуществлялась под руководством ООН, и ООН должна оставаться в центре таких шагов по деэскалации. Задача НАТО заключается в защите и обороне стран – членов альянса. Я не думаю, что ситуация попадает в эти рамки".

"Напряжение возрастет, конфликта не будет"

Преподаватель кафедры международных отношений Черноморского технического университета, профессор Исмаил Кёсе (İsmail Köse) отмечает, что в число обязательных условий конвенции Монтрё входит общий тоннаж судов, которым разрешено находиться в проливах. Так, общая вместимость кораблей, прибывших из непричерноморских государств и одновременно присутствующих в Черном море, не может превышать 45 тысяч тонн. Эксперт отметил, что этот лимит способны исчерпать четыре-пять кораблей, к тому же эти суда могут оставаться в Черном море не более 21 дня. По словам Исмаила Кёсе, нарушение этого правила означает попрание конвенции Монтрё, и это правило никогда не нарушалось в истории Турции. Более того, такое нарушение будет подразумевать вынесение конвенции Монтрё на обсуждение. "А это пойдет во вред Турции, приведет к ограничению ее полномочий. Поэтому Турция не приемлет нарушения", – добавил профессор.

Заметив, что возможная блокада Россией зерногруза и вмешательство Североатлантического альянса послужат поводом для войны, Исмаил Кёсе продолжил: "Рассматривают ли США, крупнейшая страна НАТО, возможность конфронтации с Россией? Есть пример Карибского кризиса 1962 года. США нагнетают кризис с Россией, но предпочитают не доходить до финальной точки, не вступать в конфликт. Москва проводит аналогичную политику. Потому что столкновение дорого обойдется и будет безумием".

Обращая также внимание на тот факт, что выдвинувший идею размещения кораблей НАТО в Черном море Ставридис является американцем греческого происхождения, преподаватель подчеркнул: "Этим заявлением он, судя по всему, пытается создать сенсацию и столкнуть лбами Россию и Турцию. Если у нас будут проблемы с Россией в Черном море, это развяжет Греции руки в Эгейском море или уменьшит давление на нее в регионе".

"Это будет объявлением войны!"

Директор Института внешней политики Турции, профессор Хусейн Багджи (Hüseyin Bağcı) напомнил, что, по конвенции Монтрё, корабли НАТО могут проходить через проливы только с разрешения Турции. "Если Турция сделает однозначный выбор между Россией и Украиной и предложит свои военные корабли для защиты зерновозов в Черном море, это будет означать объявление войны России", – подчеркнул эксперт. "Турция этого не вынесет. Похожая проблема возникла во время конфликта в Грузии в 2008 году. Турция продолжала политику, в соответствии с которой не допускала присутствия военных кораблей в Черном море, и все это время сохраняла нейтралитет", – добавил профессор.

"Не миссия НАТО"

Далее Багджи продолжил: "Турция – член НАТО. Однако зерновая сделка, заключенная с Украиной и Россией при посредничестве Турции, осуществлялась под наблюдением ООН. Если речь идет об урегулировании этой проблемы, то это не может и не должно происходить вместе с НАТО. Если Турция на данном этапе изменит свою позицию, это будет новым событием. Возникнет представление о том, что Турция в украинско-российском военном конфликте выступает против Москвы. Это будет на руку НАТО и Украине, но сильно ударит по отношениям Анкары с Москвой. Турции необходимо убедить Россию вернуться к зерновой сделке".

По словам эксперта, если Турция разрешит присутствие военных кораблей в Черном море, это будет означать, что она стала стороной военного конфликта. "Однако я не думаю, что наше руководство сделает это. США же стараются максимально втянуть Турцию в конфликт. Мы видели это и во время Второй мировой войны, однако Турция избежала этого благодаря политике нейтралитета. Аналогичная ситуация может сложиться и сейчас. Для Турции кажется более правильным сохранять нейтралитет", – завершил Хусейн Багджи.

Автор: Пелин Айкын (Pelin Aykın)