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РИА Новости

Эритрею интересует широкий перечень оружия, заявил глава ФСВТС

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Символика II Cаммита и форума "Россия - Африка" в Санкт-Петербурге
Символика II Cаммита и форума "Россия - Африка" в Санкт-Петербурге.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Кряжев

Глава ФСВТС Шугаев: Эритрею после снятия санкций ООН интересует широкий перечень оружия

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Эритрея намерена приобрести в России широкий перечень вооружений и военной техники, сообщил РИА Новости директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев в рамках форума "Россия-Африка".

Текущий портфель заказов стран Африки составляет около 20 %.

После снятия с Эритреи санкций Совбеза ООН в июле 2019 года был издан указ президента Российской Федерации Владимира Путина, позволивший возобновить полномасштабное военно-техническое сотрудничество с этим государством.

"В настоящее время эритрейская сторона выражает заинтересованность в приобретении широкого перечня продукции военного назначения российского производства", - сказал Шугаев.

После распада СССР Россия ушла из региона Восточной Африки, но 1996 году вернулась и, в частности, Эритрее были поставлены четыре боевых вертолета. Еще шесть боевых вертолетов были переданы в 1997 году.

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Страны
Россия
Эритрея
Компании
ООН
ФСВТС РФ
Персоны
Путин Владимир
Шугаев Дмитрий
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