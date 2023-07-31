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ЦАМТО

Более 45 кораблей и судов, построенных и спроектированных на предприятиях ОСК, примут участие в параде в День ВМФ

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Парад в День ВМФ
Парад в День ВМФ.
Источник изображения: Sputnik/Reuters.

ЦАМТО, 28 июля. Более 45 кораблей и судов, построенных и спроектированных на предприятиях Объединенной судостроительной корпорации, примут участие 30 июля в праздничных мероприятиях, посвященных Дню ВМФ России.

В день ВМФ в акваториях Кронштадта, Санкт-Петербурга, Владивостока, Балтийска, Североморска, Новороссийска, Каспийска, а также Тартуса (САР) можно будет увидеть надводные корабли, подводные лодки и вспомогательные суда, построенные и спроектированные в 13 обществах Группы ОСК (Адмиралтейские верфи, СЗ "Северная верфь", ПСЗ "Янтарь", Средне-Невский судостроительный завод, Амурский судостроительный завод, Хабаровский судостроительный завод, Завод "Красное Сормово", ПО "Севмаш", Северное ПКБ, ЦКБ МТ "Рубин", ЦМКБ "Алмаз", Невское ПКБ, КБ "Вымпел").

Почти 30 кораблей и вспомогательных судов обеспечения к участию в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге традиционно подготовили специалисты Кронштадтского морского завода (входит в ОСК).

Также ко Дню ВМФ в здании Главного Адмиралтейства в Санкт-Петербурге ОСК и Центральный военно-морской музей имени императора Петра Великого организовали совместную выставку, на которой представлены как музейные экспонаты, так и модели современных и перспективных проектов кораблей. Посетители выставки увидят модели подводной лодки "Амур 1650" (проектант "ЦКБ МТ "Рубин"), большого десантного корабля "Кайман" (проектант "Невское ПКБ"), многоцелевого фрегата и патрульного корабля (проектант "Северное ПКБ"), малой подводной лодки "П-750Б" и сверхмалой подводной лодки "Тритон-2" (проектант СПМБМ "Малахит"). В экспозиции также представлены макеты малого сторожевого корабля, малого ракетного корабля, патрульного катера и десантного корабля на воздушной подушке (проектант "ЦМКБ "Алмаз").

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".

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Страны
Россия
Сирия
Продукция
Амур-1650
Пётр Великий
Компании
Адмиралтейские верфи
АСЗ
Красное Сормово
ОСК
Северная верфь
Севмаш
СНСЗ
СПКБ
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