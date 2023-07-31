В западной прессе назвали союз России, Китая и Северной Кореи «устрашающим»

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Укрепляющееся сотрудничество Москвы, Пекина и Пхеньяна тревожит Запад. В западной прессе даже назвали союз России, Китая и Северной Кореи «устрашающим».

Такое мнение высказывается авторами статьи в газете Daily Express US со ссылкой на экспертов.

Они выражают тревогу по поводу сближения трех неподконтрольных стран, считая, что оно может привести к серьезным и нежелательным для Запада последствиям. Эксперты издания опасаются, что участники нового альянса будут помогать друг другу обходить санкции, осуществлять взаимные поставки вооружения и боеприпасов. В частности, авторы упоминают снаряды, беспилотники и мины. Западные эксперты также отмечают, что нельзя исключать привлечение специалистов одной из стран трехстороннего содружества для участия в оборонных разработках, осуществляемых в другом государстве этой «тройки».

Источник изображения: topwar.ru

Эксперты, с которыми беседовали журналисты, не считают оборонную промышленность КНДР высокоразвитой, но все же проявляют беспокойство по поводу вероятного военно-технического сотрудничества между Пхеньяном и Москвой.

Источник изображения: topwar.ru

Формирующийся союз РФ, Северной Кореи и КНР авторы публикации назвали «альянсом ужасов».

Ранее президент России Владимир Путин высоко оценил поддержку российской спецоперации руководством КНДР. Он отметил, что она свидетельствует о стремлении северокорейских партнеров совместно с нашей страной противостоять западной гегемонии.