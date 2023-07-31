МНО Польши подписало контракт на закупку самолетов ДРЛО Сааб-340

ЦАМТО, 28 июля. Шведская компания Saab 25 июля объявила о подписании с МНО Польши контракта на поставку двух самолетов дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) Сааб-340.

Стоимость заказа составляет около 600 млн. шведских крон. Поставки должны быть выполнены в течение 2023-2025 гг.

В состав каждой системы ДРЛО входит самолет Сааб-340, оснащенный усовершенствованной РЛС "Эриай". Контракт также включает поставку наземного оборудования, логистическую поддержку и обслуживание на территории заказчика.

Как заявлено, самолет ДРЛО Сааб-340 вместе с соответствующим наземным оборудованием обеспечивает возможность получения подробной картины обстановки, которую можно использовать для решения военных и гражданских задач, включая воздушное наблюдение и спасательные операции.

Различные конфигурации системы ДРЛО / ДРЛОиУ "Эриай" были проданы в девять стран мира, что делает ее одной из наиболее широко применяемых систем наблюдения в мире.

Согласно имеющейся информации, Агентство вооружений МНО Польши подписало с Saab контракт на поставку двух самолетов ДРЛО Сааб-340, которые ранее эксплуатировались ВВС ОАЭ, но были заменены более совершенными системами "ГлобалАй" (GlobalEye). Самолеты, которые сейчас находятся на хранении в Швеции, все еще относительно новые, поскольку были заказаны в 2009 году.

Как сообщал ЦАМТО, в настоящее время на вооружении ВС Польши самолеты ДРЛОиУ отсутствуют. Страна полагается на средства раннего предупреждения НАТО. Заместитель премьер-министра и министр национальной обороны Мариуш Блащак впервые сообщил о ведущихся со Швецией переговорах по вопросу приобретения самолетов ДРЛОиУ с компанией Saab в мае 2023 года, указав, что ожидает заключения контракта в ближайшее время.

Хотя министр не раскрыл количество приобретаемых самолетов, судя по проведенному ВВС Польши 25 мая на выставке IDET-2023 в Брно брифингу, предполагается закупка двух Сааб-340 "Эриай".

Установленная на самолеты Сааб-340 неподвижная многофункциональная импульсно-доплеровская РЛС бокового обзора S-диапазона PS-890 с активной фазированной решеткой с электронным сканированием осуществляет круговой обзор пространства, обеспечивая одновременное сопровождение до 300 целей. Максимальная дальность обнаружения на высотах до 20 км достигает 450 км. Эффективная дальность обнаружения цели типа "истребитель" – 300-350 км, морские цели могут быть обнаружены на дальностях до 300 км, крылатые ракеты – 200 км.