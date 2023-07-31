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ЦАМТО

"Алмаз-Антей" ведет переговоры с рядом стран Африки о поставках промышленного оборудования

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Вывеска ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей""
Вывеска ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей"".
Источник изображения: © РИА Новости / Артем Житенев

ЦАМТО, 28 июля. Концерн ВКО "Алмаз-Антей" ведет переговоры с рядом африканских стран по поставкам производимого предприятиями концерна оборудования, в том числе для управления воздушным движением.

Об этом агентству "РИА Новости" сообщил директор департамента развития гражданской продукции концерна Артем Шатраков на полях форума "Россия-Африка".

"У нас уже есть опыт сотрудничества с африканскими государствами, в частности мы поставляли оборудование для управления воздушным движением в Египет. Сейчас ведутся переговоры с рядом других государств, поэтому надеемся, что мы сможем превратить наше участие в саммите "Россия-Африка" в конкретные договоренности и дальше развивать их для того, чтобы продвигать российское оборудование на африканский рынок", – сказал А.Шатраков.

Конкретные страны-интересанты он не назвал, при этом обозначил сферы, в рамках которых планируется сотрудничество с потенциальными африканскими инвесторами: "ТЭК, медицина, управление воздушным движением".

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Страны
Египет
Россия
Компании
Алмаз-Антей
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