"Алмаз-Антей" ведет переговоры с рядом стран Африки о поставках промышленного оборудования

ЦАМТО, 28 июля. Концерн ВКО "Алмаз-Антей" ведет переговоры с рядом африканских стран по поставкам производимого предприятиями концерна оборудования, в том числе для управления воздушным движением.

Об этом агентству "РИА Новости" сообщил директор департамента развития гражданской продукции концерна Артем Шатраков на полях форума "Россия-Африка".

"У нас уже есть опыт сотрудничества с африканскими государствами, в частности мы поставляли оборудование для управления воздушным движением в Египет. Сейчас ведутся переговоры с рядом других государств, поэтому надеемся, что мы сможем превратить наше участие в саммите "Россия-Африка" в конкретные договоренности и дальше развивать их для того, чтобы продвигать российское оборудование на африканский рынок", – сказал А.Шатраков.

Конкретные страны-интересанты он не назвал, при этом обозначил сферы, в рамках которых планируется сотрудничество с потенциальными африканскими инвесторами: "ТЭК, медицина, управление воздушным движением".