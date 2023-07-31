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Известия.ru

Пуск метановой ракеты-носителя «Амур-СПГ» запланировали на 2028-2030 годы

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Роскосмос Медиа/Наталья Бережная

Пуск перспективной метановой ракеты-носителя «Амур-СПГ» с возвращаемой ступенью может состояться в 2028–2030 годах, рассказал 28 июля заместитель генерального директора ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» по развитию Даниил Субботин.

«Мы сейчас ориентируемся в районе 2028–2030 годов», — сказал он ТАСС на полях саммита Россия – Африка.

Пока, по словам Субботина, ведется техническое проектирование ракеты, после чего начнется разработка конструкторской документации и испытания. Затем наступит очередь полета.

«Между тем на этапе технического проектирования мы будем проводить определенные испытания, чтобы сократить сроки изготовления первого летного образца», — добавил замгендиректора.

Группа специалистов во главе с представителями «Роскосмоса» выехала на космодром Восточный, где проведет рекогносцировку. За неделю ее представители оценят возможные варианты размещения инфраструктуры для возвращаемой ступени.

«Актом комиссии, скорее всего, будут рекомендованы дальнейшее развитие, дальнейшие проработки определенных зон», — предположил Субботин итоги выбора основных и запасных площадок.

В июне директор АО «Конструкторское бюро химавтоматики» Сергей Ковалев сообщал, что первый кислородно-метановый двигатель РД-0177 для ракеты «Амур-СПГ» появится в конце 2023 года. Окончание работ планируется в 2025 году.

10 марта госкорпорация «Роскосмос» подписала государственный контракт на разработку отечественной метановой ракеты-носителя с многоразовой первой ступенью «Амур-СПГ». При этом завершение технического проекта комплекса планировалось к концу 2024-го.

«Амур-СПГ» создается на космодроме Восточный и должен проектироваться, учитывая возможности управляемого спуска первой ступени ракеты и последующего многоразового ее использования для выведения аппаратов.

Двухступенчатая ракета среднего класса «Амур-СПГ» будет иметь многоразовую (до 10 раз) возвращаемую первую ступень, оснащенную двигателями РД-0169, которые работают на кислороде и сжиженном природном газе — метане.

Планируется, что она придет на смену эксплуатируемым в настоящее время ракетам «Союз-2».

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