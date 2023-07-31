"Их атака захлебнулась". Как ВСУ проспали российское наступление

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости, Андрей Коц. Украинское контрнаступление развивается крайне медленно. На ключевых направлениях не удалось дойти даже до первой линии обороны. Более того, Вооруженные силы России провели операцию на неожиданном для Киева направлении.

Болевые точки

ВСУ по-прежнему пытаются зайти на левый берег Днепра в районе Антоновского моста. Десант частично уничтожают еще в лодках, потом — артударами по побережью. Оставшиеся стараются закрепиться на плацдарме.

С мест сообщают, что массированной переброски войск на этом участке не наблюдают. Основные события происходят не здесь.

В приоритете запорожский участок фронта. Там уже семь недель давят на три "болевые точки". Пока безуспешно. В районе Каховского водохранилища ВСУ все еще топчутся под Пятихатками. На Ореховском направлении продолжаются тяжелые оборонительные бои, но серьезного продвижения украинской пехоты нет.

То же самое и на так называемом Времьевском выступе на границе с ДНР. Тут главные столкновения — около Урожайного.

Работа расчета реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" ЮВО ВС России на Запорожском направлении Источник изображения: © РИА Новости / РИА Новости

Под Донецком без изменений. Российская армия понемногу окружает Авдеевку и ведет уличные бои в Марьинке. По сообщениям Минобороны, в последние дни войска действовали у населенных пунктов Веселое, Богдановка, Предтечино, Белая Гора и Дылеевка. Украинские потери — больше 160 человек, несколько единиц техники.

Под Артемовском ВСУ заняли некоторые высоты у Клещеевки, что позволило им зайти в поселок с юго-запада. Идут бои, полностью населенный пункт никто не контролирует.

По информации очевидцев, украинские артиллеристы активно применяют там кассетные боеприпасы, в том числе недавно поступившие из США.

Южнее вэсэушники активизировались у Андреевки. Киев уже заявил о взятии села, российские военные это отрицают.

"Под прикрытием артогня их пехота подходит к нашим позициям и завязывает ближний бой, — рассказывает офицер 1-го армейского корпуса с позывным Клим. — Отвечаем чем можем, но с контрбатарейной борьбой у нас дела обстоят похуже. Высоты вокруг Клещеевки несколько раз переходили из рук в руки. Если ВСУ здесь закрепятся, они смогут обойти Артемовск с юга. В то же время с севера, в районе Соледара, их наступление остановилось".

Ответ на контрнаступ

На большей части линии боевого соприкосновения российские подразделения находятся в обороне. Но кое-где атакуют.

Военнослужащие Вооруженных сил России загружают снаряд в РСЗХО "Торнадо-Г" Источник изображения: © РИА Новости

Идут вперед на широком фронте от Кременной до границы с Белгородской областью. На Краснолиманском направлении серьезно продвинулись, навязав ВСУ бой под населенным пунктом Торское. Под Купянском передовые подразделения вышли к окраинам города и взяли под контроль важную для логистики железнодорожную станцию Молчаново

По данным Минобороны, на участке Кременная — Сватово российские войска переправились через реку Жеребец и заняли высоты на западном берегу, расширив и углубив плацдарм площадью около 35 квадратных километров.

Наступают на Сергеевку, Надию и Новоегоровку. Помимо этого, штурмовые части заняли несколько опорных пунктов в районе Кармазиновки. Командование перебрасывает туда резервы, чтобы закрепить успех.

Украинский Генштаб, увлекшийся собственным наступлением, проспал контрудар. И со скрипом признал проблему. Спикер восточной группировки Сергей Череватый оправдывался тем, что Москва сосредоточила на Купянском и Краснолиманском направлениях не меньше 100 тысяч солдат. И хотя эти данные не подтверждаются, факт остается фактом: ВСУ потеряли инициативу на этом участке фронта.

По оценкам украинского Генштаба, главная задача России здесь — выход к Оскольскому водохранилищу. Восточный берег представляет собой идеальный оборонительный рубеж. Если его занять, армия создаст серьезную буферную зону между подконтрольной Киеву частью Харьковской области и территорией ЛНР.

Танк Т-80 военнослужащих ВС России Источник изображения: © РИА Новости

Наступление на Купянск преследует ту же цель — сформировать вдоль границы Белгородской области полосу безопасности, лишив киевский режим возможности обстреливать российские населенные пункты.

Западнее Оскольского водохранилища — Изюм. От этого города идет прямая дорога на славянско-краматорскую агломерацию. Именно в Краматорске располагается штаб группировки "Восток", действующей в Донбассе. Его уничтожение или захват способны серьезно дезорганизовать ВСУ.

Кроме того, активные действия на западе ЛНР и в Харьковской области вынуждают Киев перебрасывать сюда войска с других участков фронта. Прежде всего запорожского и артемовского. Это тормозит и без того не очень стремительное украинское наступление.

Разный подход

Ожидания от операции разошлись с реальностью. На Западе ищут объяснения. Все чаще выражают недовольство союзником, на которого тратят миллиарды.

Так, немецкое издание Bild, ознакомившееся с докладом бундесвера, объясняет сложившуюся ситуацию в первую очередь не конкретными ошибками командования, а "украинской боевой доктриной". Чем больше опыта военнослужащий получил в рядах ВСУ и чем выше у него звание, тем труднее ему усвоить принципы НАТО, отмечает газета.

Отсюда парадокс: молодые солдаты, натренированные в Европе, исполняют приказы тех, кто не в состоянии действовать по западным методичкам. По версии Bild, "украинские офицеры перечеркивают" боевую подготовку, предоставленную странами НАТО.

Украинские военнослужащие готовятся стрелять из американской гаубицы М777 в Харьковской области Источник изображения: © AP Photo / Evgeniy Maloletka

И все чаще аналитики обращают внимание на то, что натовские наработки далеко не всегда пригодны для этого конфликта. Более того, Западу нужно учиться у Украины. Вряд ли, например, войска Нидерландов смогли бы месяцами сидеть в сырых окопах под постоянным огнем артиллерии и авиации. А американцы — штурмовать хорошо укрепленную линию обороны без воздушной поддержки, на которую завязана их военная доктрина. Видимо, ставка на западное оружие и тактику вновь сыграла с ВСУ злую шутку.