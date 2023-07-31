Войти
ТАСС

Аргентина присоединилась к "Соглашениям Артемиды" об освоении космоса

196
0
0
Презентация лунной программы НАСА «Артемида» в Нью-Йорке, США
Презентация лунной программы НАСА «Артемида» в Нью-Йорке, США.
Источник изображения: © AFP 2020, Ilya S. Savenok

Она стала 28-й страной, поддержавшей договор

БУЭНОС-АЙРЕС, 28 июля. /ТАСС/. Аргентина присоединилась к предложениям США о нормах поведения в космосе и об освоении Луны, получившим название "Соглашения Артемиды". Об этом сообщил глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон, находящийся с визитом в южноамериканской республике.

"Мы очень благодарны за то, что Аргентина согласилась подписать "Соглашения Артемиды". Это 28-я страна, присоединившаяся к договору", - сказал он журналистам после встречи с президентом Аргентины Альберто Фернандесом и министром науки, технологий и инноваций страны Даниэль Фильмус.

Нельсон и Фильмус выразили надежду на расширение сотрудничества двух стран в сфере космоса. "Аргентина - одна из немногих стран в Южном полушарии и регионе, которые могут самостоятельно развивать собственную спутниковую и космическую программу", - отметил министр.

"Соглашения Артемиды", названные в честь американской лунной программы Artemis ("Артемида"), представляют собой ряд двусторонних договоров между США и другими странами. За основу в значительной степени взяты принципы Договора по космосу 1967 года. В мае 2020 года NASA огласило основные принципы, на которых они будут строиться: положения о добыче ресурсов на Луне и идею создания так называемых зон безопасности, которые должны предотвратить "вредоносное вмешательство". 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Аргентина
США
Компании
NASA
Проекты
2020-й год
Луна
Похожие новости
09.06.2022
Франция стала участником международной программы освоения Луны
09.01.2020
Русский десант
21.07.2017
Второй день на МАКС-2017: заключение соглашений и космические планы
11.04.2017
Сергей Савельев: Япония хочет сотрудничать с Россией по космодрому Восточный
06.01.2017
Госкорпорация "Роскосмос". Итоги 2016 года
29.05.2007
В США успешно прошли испытания ракетного ускорителя многоразового использования
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 31.07 06:32
  • 6
"Яковлев" – новый бренд корпорации "Иркут"
  • 31.07 06:09
  • 5
Fox News: США и России никогда не быть друзьями. И на это есть три причины
  • 31.07 06:04
  • 53826
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 31.07 05:57
  • 19
В Екатеринбурге создадут новый самолет для замены чешских L-410
  • 31.07 01:40
  • 1
Журналисты назвали угрожающее ВСУ российское оружие
  • 31.07 00:31
  • 0
ТОП-10 Прибыльных ORDA онлайн казино на реальные деньги (Online casino)
  • 30.07 15:39
  • 2597
Как насчёт юмористического раздела?
  • 30.07 15:38
  • 5
В NASA приступили к созданию ядерного ракетного двигателя для полетов на Марс
  • 30.07 12:27
  • 2
Учебно-боевой самолет Як-130 модернизируют под выполнение спецзадач
  • 30.07 12:00
  • 3
В Алтайском крае разработали одежду, защищающую военных от тепловизоров
  • 30.07 09:57
  • 20
Отказ от нефти и газа затронет каждого жителя России
  • 29.07 13:19
  • 2
Россия ведет переговоры о поставках вертолетов Ми-28НЭ африканским странам южнее Сахары
  • 29.07 10:46
  • 2
Российские казачьи общества превысили плановые показатели призыва более чем на 30%
  • 29.07 00:23
  • 1
Какое оружие Ким Чен Ын может дать России
  • 29.07 00:18
  • 2
"Ростех" сообщил о завершении госиспытаний колесной гаубицы "Мальва"