Аргентина присоединилась к "Соглашениям Артемиды" об освоении космоса

Она стала 28-й страной, поддержавшей договор

БУЭНОС-АЙРЕС, 28 июля. /ТАСС/. Аргентина присоединилась к предложениям США о нормах поведения в космосе и об освоении Луны, получившим название "Соглашения Артемиды". Об этом сообщил глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон, находящийся с визитом в южноамериканской республике.

"Мы очень благодарны за то, что Аргентина согласилась подписать "Соглашения Артемиды". Это 28-я страна, присоединившаяся к договору", - сказал он журналистам после встречи с президентом Аргентины Альберто Фернандесом и министром науки, технологий и инноваций страны Даниэль Фильмус.

Нельсон и Фильмус выразили надежду на расширение сотрудничества двух стран в сфере космоса. "Аргентина - одна из немногих стран в Южном полушарии и регионе, которые могут самостоятельно развивать собственную спутниковую и космическую программу", - отметил министр.

"Соглашения Артемиды", названные в честь американской лунной программы Artemis ("Артемида"), представляют собой ряд двусторонних договоров между США и другими странами. За основу в значительной степени взяты принципы Договора по космосу 1967 года. В мае 2020 года NASA огласило основные принципы, на которых они будут строиться: положения о добыче ресурсов на Луне и идею создания так называемых зон безопасности, которые должны предотвратить "вредоносное вмешательство".