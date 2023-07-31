Войти
РИА Новости

Визит российской делегации во главе с Сергеем Шойгу в КНДР. Главное

240
0
0
Министр обороны РФ Сергей Шойгу и лидер КНДР Ким Чен Ын во время встречи в Пхеньяне
Министр обороны РФ Сергей Шойгу и лидер КНДР Ким Чен Ын во время встречи в Пхеньяне.
Источник изображения: © Фото : KCNA

Шойгу и Ким Чен Ын посмотрели праздничный парад и обсудили стратегическое сотрудничество

МОСКВА, 28 июля/ Радио Sputnik. Российская делегация во главе с министром обороны Сергеем Шойгу вылетела из Пхеньяна, завершив визит в Северную Корею, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) страны.

Делегацию проводили министр обороны КНДР Кан Сун Нам, руководитель Главного политуправления Корейской народной армии (КНА) Чон Гён Тхэк, начальник Генштаба Пак Су Ир, заместитель министра иностранных дел Им Чхон Ир, чрезвычайный и полномочный посол России в КНДР Александр Мацегора и другие официальные лица.

"На флагштоках Пхеньянского международного аэропорта развевались флаги КНДР и Российской Федерации, а на стоянке перед аэровокзалом выстроился почетный караул КНА … Состоялась церемония проводов военной делегации России. Был исполнен гимн России и гимн КНДР", говорится в ЦТАК.

В сопровождении Кан Сун Нама Шойгу обошел почетный караул. Затем самолет с "миссией дружбы" России, которая внесла "значимый вклад в дальнейшее укрепление и развитие традиционных дружественных отношений", вылетел из Пхеньяна.

До этого министр обороны России Сергей Шойгу и лидер КНДР Ким Чен Ын обсудили развитие тактико-стратегического сотрудничества двух стран в сфере обороны, отмечает ЦТАК.

"Товарищ Ким Чен Ын озвучил оценку и принципиальную позицию нашей партии и правительства по резко изменяющейся обстановке обеспечения международной безопасности и военно-политической ситуации на Корейском полуострове, обменялся мнениями с Сергеем Шойгу. В беседе стороны обсудили ряд вопросов, встающих в дальнейшем развитии тактико-стратегического содействия и сотрудничества между двумя странами в сфере оборонной безопасности", – приводит сообщение РИА Новости.

Накануне Ким Чен Ын устроил в честь делегации РФ праздничный прием, до начала которого Шойгу передал лидеру КНДР подарок от президента России Владимира Путина. Ким Чен Ын выразил благодарность за подарок.

Российский министр обороны выступил с речью, в которой подчеркнул, что Москва готова развивать многогранное сотрудничество с Пхеньяном.

Мероприятие завершилось концертом в честь российской делегации.

До этого военные представители России и Китая посмотрели парад в честь 70-й годовщины подписания перемирия в Корейской войне 1950–53 годов, отмечаемого в КНДР как День Победы в Великой Отечественной освободительной войне.

По данным СМИ, во время мероприятия Сергей Шойгу стоял на одном балконе вместе с Ким Чен Ыном.

Накануне радио Sputnik сообщало другие подробности визита "миссии дружбы" России в КНДР.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
КНДР
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Ким Чен Ын
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Похожие новости
28.07.2023
МО КНДР указало на важность укрепления сотрудничества с Россией
03.10.2022
Китайские виды на Северную Корею
08.06.2020
Показательный урок
07.02.2020
Малой мощностью. Почему Россию тревожат новые американские ядерные боеголовки
11.11.2019
"Важное дело": Трамп хочет посетить парад Победы в Москве
04.07.2019
Минобороны России готово конкретизировать направления сотрудничества с КНДР
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 31.07 06:32
  • 6
"Яковлев" – новый бренд корпорации "Иркут"
  • 31.07 06:09
  • 5
Fox News: США и России никогда не быть друзьями. И на это есть три причины
  • 31.07 06:04
  • 53826
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 31.07 05:57
  • 19
В Екатеринбурге создадут новый самолет для замены чешских L-410
  • 31.07 01:40
  • 1
Журналисты назвали угрожающее ВСУ российское оружие
  • 31.07 00:31
  • 0
ТОП-10 Прибыльных ORDA онлайн казино на реальные деньги (Online casino)
  • 30.07 15:39
  • 2597
Как насчёт юмористического раздела?
  • 30.07 15:38
  • 5
В NASA приступили к созданию ядерного ракетного двигателя для полетов на Марс
  • 30.07 12:27
  • 2
Учебно-боевой самолет Як-130 модернизируют под выполнение спецзадач
  • 30.07 12:00
  • 3
В Алтайском крае разработали одежду, защищающую военных от тепловизоров
  • 30.07 09:57
  • 20
Отказ от нефти и газа затронет каждого жителя России
  • 29.07 13:19
  • 2
Россия ведет переговоры о поставках вертолетов Ми-28НЭ африканским странам южнее Сахары
  • 29.07 10:46
  • 2
Российские казачьи общества превысили плановые показатели призыва более чем на 30%
  • 29.07 00:23
  • 1
Какое оружие Ким Чен Ын может дать России
  • 29.07 00:18
  • 2
"Ростех" сообщил о завершении госиспытаний колесной гаубицы "Мальва"