Визит российской делегации во главе с Сергеем Шойгу в КНДР. Главное

Министр обороны РФ Сергей Шойгу и лидер КНДР Ким Чен Ын во время встречи в Пхеньяне.

Шойгу и Ким Чен Ын посмотрели праздничный парад и обсудили стратегическое сотрудничество

МОСКВА, 28 июля/ Радио Sputnik. Российская делегация во главе с министром обороны Сергеем Шойгу вылетела из Пхеньяна, завершив визит в Северную Корею, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) страны.

Делегацию проводили министр обороны КНДР Кан Сун Нам, руководитель Главного политуправления Корейской народной армии (КНА) Чон Гён Тхэк, начальник Генштаба Пак Су Ир, заместитель министра иностранных дел Им Чхон Ир, чрезвычайный и полномочный посол России в КНДР Александр Мацегора и другие официальные лица.

"На флагштоках Пхеньянского международного аэропорта развевались флаги КНДР и Российской Федерации, а на стоянке перед аэровокзалом выстроился почетный караул КНА … Состоялась церемония проводов военной делегации России. Был исполнен гимн России и гимн КНДР", – говорится в ЦТАК.

В сопровождении Кан Сун Нама Шойгу обошел почетный караул. Затем самолет с "миссией дружбы" России, которая внесла "значимый вклад в дальнейшее укрепление и развитие традиционных дружественных отношений", вылетел из Пхеньяна.

До этого министр обороны России Сергей Шойгу и лидер КНДР Ким Чен Ын обсудили развитие тактико-стратегического сотрудничества двух стран в сфере обороны, отмечает ЦТАК.

"Товарищ Ким Чен Ын озвучил оценку и принципиальную позицию нашей партии и правительства по резко изменяющейся обстановке обеспечения международной безопасности и военно-политической ситуации на Корейском полуострове, обменялся мнениями с Сергеем Шойгу. В беседе стороны обсудили ряд вопросов, встающих в дальнейшем развитии тактико-стратегического содействия и сотрудничества между двумя странами в сфере оборонной безопасности", – приводит сообщение РИА Новости.

Накануне Ким Чен Ын устроил в честь делегации РФ праздничный прием, до начала которого Шойгу передал лидеру КНДР подарок от президента России Владимира Путина. Ким Чен Ын выразил благодарность за подарок.

Российский министр обороны выступил с речью, в которой подчеркнул, что Москва готова развивать многогранное сотрудничество с Пхеньяном.

Мероприятие завершилось концертом в честь российской делегации.

До этого военные представители России и Китая посмотрели парад в честь 70-й годовщины подписания перемирия в Корейской войне 1950–53 годов, отмечаемого в КНДР как День Победы в Великой Отечественной освободительной войне.

По данным СМИ, во время мероприятия Сергей Шойгу стоял на одном балконе вместе с Ким Чен Ыном.

Накануне радио Sputnik сообщало другие подробности визита "миссии дружбы" России в КНДР.