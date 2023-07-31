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Известия.ru

Силы Черноморского флота отработали ракетную стрельбу по судну в рамках учений

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Минобороны РФ: силы Черноморского флота провели учения в акватории Черного моря

Силы Черноморского флота провели учения с ракетной стрельбой по судну-мишени в акватории Черного моря. Об этом в пятницу, 28 июля, сообщила пресс-служба Южного военного округа (ЮВО) по Черноморскому флоту.

«В ходе учений были выполнены практические пуски противокорабельных ракет берегового базирования «Уран», а также ракет морского и воздушного базирования «Москит» и «Х-31А» соответственно по судну-мишени, находившемуся в западной части акватории Черного моря», — говорится в Telegram-канале Минобороны РФ.

По данным ведомства, в учениях были задействованы ракетные катеры «Ивановец» и «Р-60», многофункциональные истребители Су-30СМ и расчеты береговых ракетных комплексов «Бал».

Сообщается, что стрельбы выполнены успешно, ракеты поразили судно-мишень прямыми попаданиями в расчетное время.

Ранее, 21 июля, Минобороны РФ сообщило, что в Черном море прошли учения по изоляции закрытого для судов района. В ходе совместных учений корабли и авиация Черноморского флота также потренировались проводить задержание судна-нарушителя.


До этого, 6 апреля, пресс-служба Черноморского флота сообщила, что подводная лодка «Алроса» отработала торпедные стрельбы в акватории Черного моря. Отмечается, что подводники выполнили глубоководное погружение, отработали алгоритмы действий по управлению кораблем и применению вооружения на различных глубинах.

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