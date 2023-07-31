Иранские ракетные катера во флоте Венесуэлы

Оригинал взят у коллеги imp_navigator в Иранские ракетные катера Zolfaghar в составе ВМС Венесуэлы

Судя по кадрам военно-морского парада в Венесуэле прошедшего 24 июля 2023 г. по случаю 200-летия битвы на озере Маракайбо, для ВМС Венесуэлы (официальное название - Armada Bolivariana, т. е. Боливарианские военно-морские силы) из Ирана были поставлены ракетные катера типа Zolfaghar вооруженные ПКР Nasr-1 или возможно Nasir. На видео с парада промелькнуло как минимум два этих катера иранского производства.

Для сравнения ракетные катера типа Zolfaghar ВМС КСИР Ирана

Полное видео парада