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Иранские ракетные катера во флоте Венесуэлы

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Оригинал взят у коллеги imp_navigator в Иранские ракетные катера Zolfaghar в составе ВМС Венесуэлы

Судя по кадрам военно-морского парада в Венесуэле прошедшего 24 июля 2023 г. по случаю 200-летия битвы на озере Маракайбо, для ВМС Венесуэлы (официальное название - Armada Bolivariana, т. е. Боливарианские военно-морские силы) из Ирана были поставлены ракетные катера типа Zolfaghar вооруженные ПКР Nasr-1 или возможно Nasir. На видео с парада промелькнуло как минимум два этих катера иранского производства.

Для сравнения ракетные катера типа Zolfaghar ВМС КСИР Ирана

Полное видео парада

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
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Страны
Венесуэла
Иран
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