ВМФ России и ВМС Китая начали совместное патрулирование в Тихом океане

ТОФ: корабли России и Китая начали совместное патрулирование в Тихом океане

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Корабли Военно-морского флота России и военно-морских сил Китая начали совместное патрулирование в Тихом океане, сообщили в отделе информационного обеспечения Тихоокеанского флота (ТОФ).

​​"Боевые корабли Военно-морского флота России и военно-морских сил Китая приступили к выполнению задач третьего совместного морского патрулирования​ акватории Тихого океана. После выхода кораблей ВМФ России и ВМС Китая из Владивостока в акватории залива Петра Великого был сформирован совместный отряд, который начал движение по ранее согласованному сторонами маршруту", — сказали на флоте.

В составе международного отряда Россию представляют большие противолодочные корабли "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Пантелеев", корветы "Гремящий" и "Алдар Цыденжапов", а также средний морской танкер "Печенга". От Китая в патрулировании участвуют эскадренные миноносцы "Гуйян" и "Цицикар", сторожевые корабли "Тунлин" и "Жичжао", корабль комплексного снабжения "Тайху".

В ТОФ уточнили, что задачи совместного патрулирования заключаются в укреплении военно-морского сотрудничества между двумя странами, поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, мониторинг морской акватории и охрана объектов морской экономической деятельности России и КНР.

Моряки из обеих стран отработают плавание в составе различных строев, организацию всех видов обороны отряда, пополнение запасов воды и топлива на ходу. Кроме того, они займутся решением противолодочных задач, а также проведут полеты палубных вертолетов с выполнением взлетов и посадок на корабли сторон. С экипажами кораблей будут взаимодействовать самолеты морской авиации ТОФ и авиации НОАК.

Ранее моряки России и Китая провели в Японском море совместные военно-морские учения "Север/Взаимодействие — 2023".