Польша заявила, что готова полностью изолировать Белоруссию

Европейские страны, граничащие с Белоруссией, готовы полностью изолировать ее, заявил министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский. Его цитирует портал The First News. Министр подчеркнул, что Польша, Литва и Латвия дадут совместный ответ в случае провокаций на границе.

Министр внутренних дел Польши заявил, что страна хорошо подготовлена к "различного рода провокациям и инцидентам", учитывая присутствие ЧВК "Вагнер" за польско-белорусской границей.

Выступая на брифинге для прессы, организованном в приграничном городе Крынки на северо-востоке Польши, Мариуш Каминьский сказал, что <...> группа "Вагнер" состоит из "преступников, освобожденных из российских тюрем, у которых руки в крови".

"Мы имеем дело с людьми, которые, несомненно, очень опасны. Некоторые из них оказались в Белоруссии в результате политических соглашений, заключенных между россиянами и белорусским режимом. Мы наблюдаем за этими людьми, нам ясно, где они находятся и что они собираются делать", — сказал он.

В то же время Каминьский заверил журналистов, что вагнеровцы прибыли в Белоруссию без тяжелой техники, поэтому их военное значение "довольно невелико" и что "любая современная армия НАТО, такая как польская, несомненно, способна быстро разобраться с такого рода формированиями".

"Я убежден, что наша армия, наши пограничники и полицейские очень хорошо подготовлены к любому сценарию", — добавил он.

На вопрос, рассматривается ли решение о закрытии всех пограничных переходов с Белоруссией, Каминьский ответил, что рассматриваются различные варианты.

"Мы держим постоянную связь с друзьями из Литвы и Латвии, потому что они также подвергаются подобным провокациям. Несомненно... если произойдут серьезные инциденты с участием вагнеровцев на границах стран НАТО и ЕС, таких как Польша, Литва или Латвия, мы примем совместные меры", — сказал он.

"И я не исключаю, что если мы решим, что это правильный ответ на данный момент, мы добьемся полной изоляции Белоруссии, и белорусский режим должен знать об этом", — добавил Каминьский.