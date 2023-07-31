Минобороны Японии сильно изменило оценки России в "Белой книге обороны"
ТОКИО, 28 июл — РИА Новости. Оценки и характеристики относительно России в докладе "Белая книга обороны" Японии за 2023 год содержат обновленные формулировки, заявил представитель японского минобороны, отвечая на вопрос РИА Новости.
Также в "Белой книге" впервые размещают информацию об учениях "Восток-22", добавил представитель ведомства.
"Белая книга" — ежегодный доклад минобороны Японии о ситуации в мире с точки зрения обороны страны, а также о деятельности сил самообороны за год. Первый из этих документов вышел в свет в 1970 году, а с 1976-го его публикуют ежегодно. Тем не менее это не стратегический документ.
В пятницу "Белую книгу" представили на рассмотрение правительства.