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РИА Новости

Минобороны Японии сильно изменило оценки России

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Флаг Японии
Флаг Японии.
Источник изображения: © iStock.com / blew_i

Минобороны Японии сильно изменило оценки России в "Белой книге обороны"

ТОКИО, 28 июл — РИА Новости. Оценки и характеристики относительно России в докладе "Белая книга обороны" Японии за 2023 год содержат обновленные формулировки, заявил представитель японского минобороны, отвечая на вопрос РИА Новости.

"В Белой книге прошлого года было записано, что тенденции в России являются предметом беспокойства и пристального внимания. В книге этого года с учетом принятых в декабре прошлого года трех стратегических документов записано, что "стратегическое взаимодействие России с Китаем вызывает сильное беспокойство с точки зрения обеспечения безопасности". В этой части оценка сильно изменилась", — отметил собеседник агентства.

Также в "Белой книге" впервые размещают информацию об учениях "Восток-22", добавил представитель ведомства.

"Белая книга" — ежегодный доклад минобороны Японии о ситуации в мире с точки зрения обороны страны, а также о деятельности сил самообороны за год. Первый из этих документов вышел в свет в 1970 году, а с 1976-го его публикуют ежегодно. Тем не менее это не стратегический документ.

В пятницу "Белую книгу" представили на рассмотрение правительства.

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Китай
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Военные учения
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