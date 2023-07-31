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РИА Новости

В Черноморском флоте рассказали об учениях в западной части моря

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Корабли Черноморского флота
Корабли Черноморского флота.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Дружинин

ЮВО: ЧФ расстрелял на учениях ракетами судно-мишень в западной части Черного моря

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Ракетные катера, авиация и береговые ракетные комплексы Черноморского флота (ЧФ) расстреляли на учениях судно-мишень в западной части Черного моря, судно было поражено прямыми попаданиями, сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы Южного военного округа (ЮВО) по Черноморскому флоту.

"В соответствии с планом боевой подготовки силами Черноморского флота проведено учение с выполнением ракетных стрельб по судну-мишени в акватории Черного моря. В ходе учения были выполнены практические пуски противокорабельных ракет берегового базирования "Уран", а также ракет морского и воздушного базирования "Москит" и "Х-31А", соответственно, по судну-мишени, находившемуся в западной части акватории Черного моря", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что "стрельбы выполнены успешно, боевые части ракет в расчетное время поразили судно-мишень прямыми попаданиями".

Как уточнили в ЮВО, в учениях была задействована группировка разнородных сил в составе ракетных катеров "Ивановец" и Р-60, многофункциональных истребителей Су-30СМ морской авиации Черноморского флота и расчетов береговых ракетных комплексов "Бал".

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