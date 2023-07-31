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РИА Новости

Нигерия обдумывает закупку у России истребителей Checkmate

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Российский истребитель пятого поколения Су-75 Checkmate
Российский истребитель пятого поколения Су-75 Checkmate.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Мельников

Глава ФСВТС: Нигерия обдумывает закупку у России истребителей Checkmate

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Нигерия заявляет заинтересованность в приобретении российских истребителей, в том числе пятого поколения Checkmate, сообщил РИА Новости директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев в рамках форума "Россия-Африка".

Текущий портфель заказов стран Африки составляет около 20%, это более трети общего объема экспортных оружейных заказов РФ.

"В ходе переговоров с нигерийской стороной, партнеры заявляли о заинтересованности в приобретении современных истребителей. Инозаказчик дает высокую оценку тактико-техническим характеристикам отечественных машин. В прицеле их внимания есть и Checkmate", - сказал Шугаев.

По его словам, говорить о контрактах рано. Вместе с тем партнеры активно присматриваются к российским образцам авиационной техники.

Ранее Шугаев сообщил, что Россия частично выполнила контракт на поставку в Нигерию боевых вертолетов Ми-35.

Checkmate – первый в России однодвигательный самолет пятого поколения, разработанный компанией "Сухой" (входит в "Объединенную авиастроительную корпорацию" "Ростеха"). Истребитель был представлен в июле 2021 года на авиакосмическом салоне МАКС-2021. Зарубежная премьера состоялась в том же году на выставке Dubai Airshow. Ключевые особенности машины – малозаметность, малая стоимость летного часа, открытая архитектура и высокие показатели по критерию "стоимость-эффективность". Масса полезной нагрузки превышает 7 тонн. Истребитель сможет одновременно поражать до шести целей. Скорость однодвигательного самолета составит 1,8 Маха, а боевой радиус - 3 тысячи километров. Установочную партию истребителей Checkmate планируется произвести в 2026 году.

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Путин Владимир
Шугаев Дмитрий
Проекты
Истребитель 5 поколения
МАКС-20XX
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