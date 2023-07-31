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Известия.ru

Госдеп США одобрил возможную продажу Румынии 16 десантных машин-амфибий

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/U.S. Navy

Госдепартамент США разрешил возможную продажу Румынии 16 десантных машин-амфибий пехоты (AAV) и других систем на $120,5 млн. Об этом в четверг, 27 июля, сообщает пресс-служба Агентства по сотрудничеству в области безопасности Пентагона.

В заявлении агентства говорится, что американское внешнеполитическое ведомство одобрило потенциальную продажу Румынии 16 десантных машин-амфибий и связанного с этим оборудования. Сумма сделки — примерно $120,5 млн. По данным Вашингтона, представители Румынии ранее запросили разрешение на приобретение у США таких машин в различных модификациях, а также пулеметов.

«Эта предлагаемая продажа поддержит цели внешней политики и национальной безопасности Соединенных Штатов, помогая улучшить безопасность союзника по Организации Североатлантического договора (НАТО), который является важной силой для политической и экономической стабильности в Европе. Для национальных интересов США жизненно важно помочь Румынии в развитии и поддержании сильного и готового потенциала самообороны», — сказано в заявлении.

Американская администрация уже уведомила конгресс о данном решении.

Ранее, 5 июля, премьер-министр Румынии Марчел Чолаку назвал необходимым присутствие войск ФРГ на территории страны. Чолаку также отметил, что надеется на как можно более быстрое принятие «соответствующего решения» между Бухарестом и Берлином.

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Страны
Германия
Румыния
США
Проекты
NATO
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