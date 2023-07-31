США и Британия решили перенести украинский конфликт к границе НАТО

География украинского кризиса расширяется, пишет Haber7. США и Великобритания используют всевозможные средства, чтобы театр военных действий включал близлежащие к НАТО территории. По мнению автора статьи, делается это с целью напугать Россию угрозой с юга в виде Турции.

В последнее время, на фоне выборов и других событий во внутренней политике Турции, наблюдается снижение интереса и внимания к тому, что происходит вокруг нас или в близлежащих регионах.

В рамках военного конфликта между Россией и Украиной, который продолжается уже около полутора лет, в последние дни происходят критически важные события, которые не стоит упускать из виду.

Коротко обобщим произошедшее.

Украинская армия при очередной поддержке со стороны Запада начала новое контрнаступление, которое, как ожидается, займет несколько месяцев, для того чтобы оттеснить российскую армию.

Конечно, существуют сомнения относительно того, увенчается ли эта операция успехом.

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Последние российские атаки усиливают напряженность в Черном море

С другой стороны, 17 июля текущего года срок действия зерновой сделки истек, и Россия сразу же начала совершать атаки на черноморском побережье Украины и на реке Дунай у рубежей Румынии, что считается границей НАТО.

Иными словами, все это происходит уже не на востоке Украины, а в тех регионах, которые с самого начала волновали нас больше всего.

После выхода из зернового соглашения российские войска совершили атаки одну за другой на Одессу, стратегический портовый город Украины.

Более того, в последние дни произошли нападения на порт Рени, расположенный на реке Дунай, всего в 300 метрах от румынской границы, хотя это территория Украины.

Также заметим, что эти атаки начались после того, как президент Украины Зеленский указал на реку Дунай как на альтернативный маршрут поставок зерна.

Внимание! Запад, возможно, хочет попытаться перенести военный конфликт в Черное море и угрожать России с юга

Турция с началом украинского конфликта закрыла проливы для военных кораблей, учитывая соответствующие положения конвенции Монтрё.

Это было критически важное решение с точки зрения предотвращения распространения вооруженного противостояния на Черное море.

Тем не менее также необходимо помнить и следующее.

Проливы хочет использовать не только Россия, но и западные страны, прежде всего США и Великобритания.

Не секрет, что в отношении Турции как члена НАТО в разное время озвучивались различные внушения и оказывалось давление в этой связи.

Поэтому, очевидно, мы сейчас проходим период, когда необходимо проявлять чрезвычайную осторожность перед лицом возможных свершившихся фактов.

Ведь распространение российско-украинского военного конфликта на Черное море будет означать, что Турция ощутит этот кризис уже в непосредственной близости от себя.

Это также будет подразумевать, что восприятие угрозы для России переместится с запада на юг.

В настоящее время это восприятие направлено не к Черном морю и югу от него, а к северо-западу от Черного моря, то есть к западу от собственных территорий.

Две недели назад я писал в этой колонке, что в Литве, куда мы ездили на саммит НАТО, фиксируется большой поток эмигрантов в связи с опасениями о том, что после Украины придет их очередь.

Я имею в виду, что на фоне нагнетания напряженности в Черном море в последние дни может претворяться в жизнь стратегия переориентации восприятия Россией угрозы на юг.

В первые месяцы военного конфликта на Украине из Анкары, причем из уст официальных лиц высокого уровня, поступали обвинения о том, что некоторые страны – члены НАТО действуют в направлении эскалации этого конфликта.

Да и во всем мире уже закрепилось мнение, что США и Великобритания используют все имеющиеся в их распоряжении средства для ожесточения противостояния.

В этих условиях в очередной раз подчеркнем, что нам следует быть чрезвычайно осторожными с западными державами, которые могут намереваться перенести этот военный конфликт к нашим берегам.

Автор: Мехмет Аджет (Mehmet Acet)

Комментарии читателей Haber7:

Бюлент думан

Правильно, нет свершившимся фактам.

Мустафа

Я не буду воевать на стороне НАТО из-за каких-то нелепых притязаний. Только если речь будет идти о моей Родине. Никто не должен пытаться использовать наших солдат.

J211

Самим-то не о чем беспокоиться. Одна – островная страна, другая – по ту сторону океана.

Абдулбаки Ешиль

Уничтожение российского самолета в 2015 году, убийство российского посла в 2016 году, украинский конфликт – все это игра, которая ведется в отношении Турции. Однако США и Великобритания проиграли выборы в Турции. Они танцуют на скользком полу, и Турция пляшет вместе с ними. Если бы выборы выиграла оппозиция, то уже не осталось бы такой страны, как Турция. Рабочая партия Курдистана и сосредоточение вооружений в Греции не просто так.

Невзат

США и Великобритания пытаются развязать третью мировую войну. И ключевая страна здесь – Турция. Нужно быть очень осторожными. Если нам придется выбрать сторону, мы не должны совершить ту же ошибку, что и во Второй мировой войне. Не нужно забывать, что мы члены НАТО.

Сердар

НАТО так или иначе хочет спровоцировать войну между Турцией и Россией. Путин видит это.

Русджук

Таким образом пытаются сделать то, чего не смогли сделать путем убийства российского посла. Цель Запада состоит в том, чтобы втянуть нас в войну с Россией.