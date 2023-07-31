Запад привил Украине "комплекс превосходства". Одесса пострадала из-за него

Зачем власть в Киеве творит все новые атаки на Керченский мост, хотя за эти атаки Украина получает все более суровые наказания? Этим вопросом задается автор итальянского сайта Il Fatto Quotidiano. И вот к какому выводу приходит автор: Зеленский всего лишь старается соответствовать "комплексу превосходства" Запада.

Бомбы падают теперь и на Одессу. Путин контролирует небо, а потому властен громить те объекты на Украине, которые пожелает нужным.

Ситуация в Одессе является подтверждением того, о чем уже говорилось в этой рубрике Il Fatto Quotidiano в самом начале российско-украинского конфликта: "На каждый свой шаг против России Украина будет получать два толчка назад, поскольку на каждую пулю НАТО, которую Украина выпустит по России, Россия выпустит десять пуль по Украине". Эту эмпирическую закономерность я уже подробно описывал на страницах этой газеты. Бомбардировка портовой инфраструктуры в Одессе – это лишь еще одно подтверждение моих слов. Украина 17 июля нанесла удар по Крымскому мосту, а в ответ получила такие разрушения, каких еще никогда не получала.

Киев попал в такое положение по многим причинам. Одна из важнейших причин – культурная, связанная с комплексом превосходства, которым европейские правительства часто страдают в отношении "внешнего мира". Комплекс превосходства ведет как к краткосрочным, так и к долгосрочным последствиям в международной политике. В краткосрочной перспективе ощущение превосходства приводит к переоценке своих возможностей и недооценке чужих. Например: "Путин не будет вводить войска на Украину, потому что Россия очень слаба, а Запад очень силен". Однако Россия ввела войска на Украину. А вот другой пример самоуверенных прогнозов: "Глупая Россия проиграет в этом конфликте за несколько дней, потому что обанкротится под "умными" западными санкциями". Но Россия не рухнула, а Международный валютный фонд утверждает, что ВВП России растет активнее, чем ВВП Англии и Германии. Еще один пример: "Русские проиграют в этом военном конфликте за несколько дней, потому что у украинцев высокая мотивация, а русские не хотят сражаться". И тогда русские с неожиданной решимостью выиграли тяжелейшую битву за Бахмут (Артемовск) - самую жестокую схватку в этом конфликте. Вот еще один пример комплекса превосходства Европы: "Российская армия технологически отсталая, небольшое присутствие западного оружия с его передовыми технологиями обрушит ее фронт". Тем не менее, Россия сдерживает украинское наступление, а западный блок посылает Украине устаревшее оружие. Что мы сделаем с заголовком: "Технологическое превосходство Запада дошло до Украины?" Ответим: "Нет, не дошло".

В конечном счете, комплекс превосходства искажает факты до такой степени, что реальность меняется до неузнаваемости. Для того чтобы применить критическое мышление против манипуляций доминирующих СМИ, я периодически провожу среди сюжетов на канале YouTube нечто вроде конкурса под названием "Кто выступит с самой идиотской идеей о конфликте на Украине?" В этом месяце высшую ступень на пьедестале занял Ричард Мур (Richard Moore), глава британской службы внешней разведки MI6. Его фраза, торжественно запущенная в оборот газетой Corriere della Sera, звучит так: "Давайте постараемся не унижать Путина". Слова Мура – пример перевертывания реальности, вызванного британским комплексом превосходства по отношению к России…

Путин побеждает и берет Мариуполь, Бахмут, Северодонецк, Лисичанск, Рубежное? А наш ответ? Ну надо же, невероятно, западный блок прекратит унижать Путина! Выходит, по мнению мейнстримовских СМИ, Путин разрушает, потому что в газетах его унизили. Вот какого высокого мнение эти СМИ о себе: они уверены, что от обиды на них можно что-то сломать.

А я прихожу к следующему выводу в противовес манипуляциям СМИ: реально униженным является Запад, не сумевший выполнить свое обещание – защитить Украину, не дать ей попасть под обстрелы. Один мой учитель говорил: "Мы часто ищем вдалеке то, чего можем коснуться вблизи рукой. Протяните руку к Украине - вы найдете там только разрушение". В заключение приведу некоторые цифры, чтобы закрепить чувство реальности, трагически утраченное Европейским союзом: Великобритания имеет 225 ядерных боеголовок, Франция - 290, Россия - 6000. И сейчас не сентябрь 1939 года. Мы живем в ядерном веке. Риск заключается не в унижении России, а в испепелении Западной Европы.

Алессандро Орсини (Alessandro Orsini)