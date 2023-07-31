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ТАСС

Первый пуск метановой ракеты "Амур" планируется в 2028-2030 годах

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Ракетно-космический центр "Прогресс" в Самаре
Ракетно-космический центр "Прогресс" в Самаре.
Источник изображения: © РИА Новости / Николай Хижняк

Заместитель гендиректора Ракетно-космического центра "Прогресс" по развитию Даниил Субботин отметил, что сейчас идет техническое проектирование ракеты

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Первый пуск перспективной метановой ракеты-носителя "Амур-СПГ" с возвращаемой ступенью может состояться в 2028-2030 годах. Об этом сообщил ТАСС заместитель генерального директора Ракетно-космического центра (РКЦ) "Прогресс" (входит в Роскосмос) по развитию Даниил Субботин.

"Мы сейчас ориентируемся в районе 2028-2030 годов", - сказал Субботин на полях саммита Россия - Африка, отвечая на вопрос, когда запланирован первый пуск "Амура-СПГ".

По его словам, сейчас идет техническое проектирование ракеты, потом запланирована разработка конструкторской документации и испытания, после чего - полет. "Между тем на этапе технического проектирования мы будем проводить определенные испытания, чтобы сократить сроки изготовления первого летного образца", - пояснил заместитель гендиректора.

В настоящий момент на космодром Восточный выехала группа специалистов во главе с представителями Роскосмоса, которая проводит рекогносцировку. В течение недели им предстоит смотреть на возможное размещение инфраструктуры для возвращаемой ступени. "Актом комиссии, скорее всего, будут рекомендованы дальнейшее развитие, дальнейшие проработки определенных зон", - рассказал Субботин, уточнив, что речь идет о выборе основных и запасных площадок.

Роскосмос и РКЦ "Прогресс" в октябре 2020 года подписали контракт на разработку эскизного проекта космического ракетного комплекса с первой российской многоразовой ракетой на метане "Амур". Ракета получит возвращаемую первую ступень и будет запускаться с космодрома Восточный в Амурской области. 10 марта 2023 года госкорпорация объявила о продолжении разработки многоразовой метановой ракеты-носителя "Амур-СПГ", техническое проектирование планируется до 2024 года.

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, стало "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка. 

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