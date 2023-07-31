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ТАСС

США и Италия намерены оказывать Украине военную и иную помощь столько, сколько необходимо

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Флаги Италии и Украины
Флаги Италии и Украины.
Источник изображения: topwar.ru

В совместном письменном заявлении американского лидера Джо Байдена и итальянского премьер-министра Джорджи Мелони сказано, что Соединенные Штаты и Италия "понимают необходимость заниматься глобальными последствиями конфликта"

ВАШИНГТОН, 28 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты и Италия намерены оказывать Украине военную и другие виды помощи настолько долго, насколько это будет необходимо. Такое обещание содержится в совместном письменном заявлении американского президента Джо Байдена и итальянского премьер-министра Джорджи Мелони, которое было принято по итогам состоявшихся между ними в четверг в Вашингтоне переговоров.

"США и Италия продолжат оказывать политическую, военную, финансовую и гуманитарную помощь Украине столько, сколько нужно, с прицелом на достижение справедливого и прочного мира при полном уважении Устава ООН, суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в документе, текст которого распространила пресс-служба Белого дома.

В нем также отмечается, что США и Италия "понимают необходимость заниматься глобальными последствиями конфликта [на Украине], особенно затрагивающими стабильность, энергетику и продовольственную безопасность уязвимых стран". В связи с этим Вашингтон и Рим призывают к "обеспечению экспорта Украиной продовольствия через Черное море" и осуждают "односторонний выход" Москвы из зерновой сделки.

Зерновая сделка прекратила действие 17 июля. Россия, несколько раз продлевавшая заключенное в июле 2022 года соглашение о черноморском коридоре для судов с украинским зерном, напомнила, что касающаяся ее часть сделки - снятие препятствий на пути агроэкспорта - так и не была выполнена. Москва обращала внимание и на то, что, хотя договоренности были призваны направить продовольствие в беднейшие страны, основная часть зерна с Украины ушла в развитые государства Запада. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Москва готова вернуться к договоренностям, но лишь когда относящаяся к ней часть соглашения будет воплощена в жизнь.

Президент России Владимир Путин заявил в четверг, что Москва готова в ближайшие три-четыре месяца безвозмездно предоставить шести африканским странам по 25-50 тыс. тонн зерна, обеспечив при этом и его бесплатную доставку. Выступая на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума Россия - Африка, он назвал в числе этих получателей российского зерна Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Центрально-Африканскую Республику и Эритрею. 

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Буркина-Фасо
Зимбабве
Италия
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