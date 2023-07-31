Военные озаботились перевозками зерна

Москва и Киев очертили зоны опасности для гражданского судоходства

Российская Федеральная служба безопасности (ФСБ) обнаружила 22 июля в трюме иностранного сухогруза признаки стороннего вмешательства в конструкцию, а также следы взрывчатых веществ. Судно осматривали в плановом порядке, как и другие, направляющиеся в Керченский пролив. Подобные действия предпринимаются в целях предотвращения террористических актов и диверсионных акций. По типу тех, что случились в ночь на 17 июля, в отношении транспортного перехода, связывающего Керченский и Таманский полуострова («Атака на Крымский мост не останется без ответа», НВО от 20.07.23). Тем более, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления на Форуме безопасности «Аспен», представил Крымский мост как «законную цель для Украины… которую нужно нейтрализовать» по причине использования на перевозках военных грузов.

Следователи ФСБ пока не сообщают название сухогруза, но уточняют, что ранее, в рамках Черноморской инициативы, он использовался для перевозки зерна. И на этот раз судно шло за пшеницей, только не на Украину, а в Ростов-на-Дону. Как утверждает ФСБ, в мае судно пребывало в украинском порту Килия. Пару месяцев спустя на сухогрузе «полностью сменилась команда, состоявшая из 12 граждан Украины». В турецком порту Тузла на него зашли совсем другие люди, они-то и повели его в Ростов. Однако ФСБ запретила сухогрузу проход на российскую территорию. «Указанные обстоятельства могут свидетельствовать о возможности использования иностранного гражданского судна для доставки взрывчатки на Украину, – пояснила ситуацию спецслужба. – Принято решение о запрете прохода иностранного судна через Керченский пролив с дальнейшим его убытием за пределы территориального моря РФ».

Обнаруженные следы взрывчатки на судне с зерном говорят о том, что опасность для транспортного перехода в районе Керчи существует. По крайней мере, так считают в Кремле. «Конечно же, обеспечение безопасности Крымского моста требует самых тщательных мер, проверочных мероприятий, которые выполняет наш соответствующий орган, – сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. – Действительно, обнаруженные следы взрывчатки говорят о том, что опасность есть, что требует постоянного уровня повышенной бдительности».

Подобные заявления тем более уместны в свете действий Киева. Там 20 июля пригрозили уничтожением всем судам, следующим в акватории Черного моря в направлении РФ. По словам тамошнего Министерства обороны, оно будет рассматривать корабли, следующие в акватории Черного моря в направлении российских морских портов, как перевозящие военные грузы. Словом, своей волей Киев запрещает судоходство в северо-восточной части Черного моря и через проливы в Азовское море. Вот только обеспечить подобные угрозы практически нечем. После уничтожения среднего танкодесантного судна «Юрий Олефиренко» в составе Военно-морских сил Украины (ВМСУ) не осталось ни одного боевого корабля («Российская ракета уничтожила последний украинский боевой корабль», НВО от 08.06.23). По существу, Киев может надеяться лишь на безэкипажные морские катера (БМК) и летательные аппараты, но тех и других в его распоряжении осталось в очень малом количестве.

Новые угрозы Киева последовали день спустя соответствующего заявления Министерства обороны Российской Федерации (МО РФ). Ведомство предупредило, что после прекращения работы гуманитарного коридора зерновой сделки все иностранные суда, следующие в украинские порты, будут рассматриваться в качестве потенциальных перевозчиков военных грузов и считаться вовлеченными в вооруженный конфликт на стороне противника.

В отличие от Киева МО РФ есть чем подкрепить свои заявления. На театре военных действий в составе действующих сил Черноморского флота (ЧФ) ВМФ России имеется 6 подлодок, 3 фрегата и 5 малых ракетных кораблей (МРК), вооруженных комплексами «Калибр» с дальнобойными крылатыми ракетами 3М14. Последние с первых дней специальной военной операции (СВО) используются для поражения целей на Украине. Всплеск соответствующей активности наблюдается во второй половине июля, после того как МО РФ объявило об ударах возмездия за повторную террористическую атаку Крымского моста. Особенно достается инфраструктуре черноморских портов на подконтрольной Киеву территории, включая Одессу и Ильичевск, которые ранее использовались в рамках Черноморской зерновой инициативы. Удары идут настолько масштабные и разрушительные, что Турция «по-тихому» отказалась от ранее высказанной идеи сопровождения судов с украинским зерном своими боевыми кораблями без участия ВМФ России. Если воздушные рейды продолжатся, то вывозить по морю зерно киевскому режиму будет неоткуда.

Осознав подобное положение дел, официальные представители Вашингтона сказали журналистам, что им «нечего сообщить» по вопросу поддержки движения судов в украинские порты. На этом фоне «ястребами» выступают отставные американские адмиралы. Так, Джеймс Ставридис сказал журналу Foreign Policy, что, по его мнению, ВМС США могут конвоировать зерновозы в Черном море и в случае угрозы открывать огонь по ВМФ России. «НАТО и США могли бы сопровождать грузы зерна, и у них достаточно возможностей, чтобы сделать это вместе с тремя крупными странами НАТО в Черном море», – сказал он. Речь, несомненно, идет о Турции, Болгарии и Румынии. О позиции Анкары, вернее, ее изменчивости, говорилось ранее. А у болгар и румын военные флоты крошечные, поэтому в раскладе сил на театре военных действий их можно не учитывать.

Откуда же происходит оптимизм Ставридиса? Он участвовал в операции по конвоированию танкеров в Персидском заливе во время ирано-иракской войны. На основе давнего опыта адмирал полагает, что аналогичную операцию можно провести и в Черном море. Перед уходом с военной службы Ставридис занимал пост командующего объединенными силами НАТО в Европе.

Нынешнее руководство Североатлантического альянса пока стесняется высказываться в том же духе, но ведет соответствующие переговоры с Киевом. Так, 21 июля генеральный секретарь НАТО Янс Столтенберг провел телефонную беседу с Зеленским. Его целью было «прояснить позиции сторон в свете последних событий и обсудить транспортировку украинского зерна через Черное море». Об этом сообщила пресс-секретарь главы НАТО госпожа Лунгеску. Общение Столтенберга с Зеленским прошло в преддверии запланированного на 26 июля Совета НАТО–Украина на уровне послов. Окрыленный услышанным, Зеленский написал в соцсетях, что стороны «идентифицировали приоритеты и будущие шаги по разблокированию и обеспечению устойчивого функционирования Черноморского зернового коридора». Интересно, на что он надеется при том понимании, что под массированными российскими ударами ВМСУ фактически прекратили существование как организованная военная сила? А Столтенберг воздержался от содержательных комментариев по поводу возможного эскортирования зерновозов кораблями НАТО. Но не забыл повторить ставшие ритуалом слова осуждения Москвы во всех грехах, к которым теперь добавил еще и «попытки использования продовольствия в качестве оружия». H