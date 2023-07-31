Миротворцы покидают Мали с большой неохотой

Миротворцы из нигерийского контингента обеспечивают безопасность во время прибытия делегации спецпредставителя генсека ООН в город Менаку. Фото со страницы МИНУСМА в Flickr.

Россиян в этой миссии ООН нет, но российское присутствие в стране продолжается

Первые признаки закрытия миротворческой миссии в Мали стали появляться с начала 2020-х годов. В Республике Мали произошло два государственных переворота, невзирая на присутствие миротворцев. Что основательно подорвало как престиж миссии ООН в этой стране, так и престиж Организации Объединенных Наций в целом.

Многопрофильная комплексная миссия ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА) была создана в 2013 году по причине гражданской войны в этой африканской стране. Таким образом, миссия ООН в Мали просуществовала десять лет.

ОБСТАНОВКА В СТРАНЕ ГИППОПОТАМОВ

Население Республики Мали составляет более 20 млн человек. Территория – 1 240 192 кв. км, почти вдвое больше территории Франции. Государство находится в Западной Африке, включает часть пустыни Сахара и не имеет выхода к морю.

Официальный язык – французский: до 1961 года страна была колонией Франции, и до недавнего времени бывшая метрополия пыталась сохранить свое влияние в Мали.

В столице страны Бамако проживает более 1 800 000 человек. Город расположен на берегах реки Нигер, в юго-западной части страны. Само название Мали, по одной из версий, производят от названия гиппопотама на языке мандинка.

В любом случае название это весьма древнее: нынешняя республика унаследовала его от империи Мали, одного из самых известных государств средневековой Африки.

Северо-восточная часть Мали контролируется исламистами из связанных с «Аль-Каидой» и «Исламским государством» группировок (обе организации запрещены в России). В частности, между экстремистами в последние годы велись боевые столкновения за город Менака (Лариса Шашок, «Обстановка в Мали остается напряженной», «НВО», 15.06.2023).

МИССИЮ ПРОСЯТ НА ВЫХОД

В миссии ООН находится 13 211 миротворцев из 57 стран: офицеры штаба – 498 человек, военнослужащие контингентов – 11 121 человек, полицейские – 1592 человека, военных наблюдателей нет.

При исполнении служебных обязанностей за все время существования МИНУСМА погибло 309 миротворцев.

Нынешнее переходное правительство Мали просит немедленно вывести из страны миссию МИНУСМА. Причины такого решения ни для кого секретом не являются.

Власти Мали больше не доверяют ооновским миротворцам и по части обеспечения безопасности в стране намерены опираться на российскую группу «Вагнер».

А ведь еще совсем недавно МИНУСМА в документах ООН ставилась в пример:

«В распоряжении командующего имеются современные технические средства, включая беспилотные летательные аппараты, квалифицированный разведывательный отдел штаба. Создана хорошая и солидная разведывательная служба».

Российских миротворцев в Мали нет. Резолюцию по выводу миротворцев из страны готовил представитель Франции.

В 2022 году все живущие в стране французы покинули Мали. Лишь в миссии осталось 33 французских миротворца – 23 офицера штаба и 10 полицейских.

Дата спуска флага миссии ООН в Мали пока не установлена. Но уже 3 июля закипела работа: состоялось первое заседание представителей МИНУСМА и Министерства иностранных дел Мали по выработке плана вывода миротворцев.

По линии ООН хлопотная миротворческая деятельность возлагается на трех человек: специального представителя Генерального секретаря ООН и главу миссии Эль-Гассима Ване (Мавритания); командующего военным компонентом – генерал-майора Мамаду Гайе (Сенегал); комиссара полиции Беттину Патрисию Бугани (Франция).

СОДЕРЖАНИЕ РЕЗОЛЮЦИИ СОВБЕЗА

В преамбуле резолюции 2690 Совета Безопасности ООН подчеркивается, что главную ответственность за защиту гражданских лиц на своей территории в соответствии со своими обязанностями по международному праву несет переходное правительство Мали.

Предлагается организовать в феврале 2024 года свободные и справедливые президентские выборы и к марту 2024 года добиться восстановления конституционного порядка.

Последний пункт преамбулы формулируется так: «Положение в Мали продолжает представлять угрозу международному миру и безопасности. Совет Безопасности, действуя на основании главы VII Устава ООН, постановляет…». Напомним, что в главе VII говорится о «действиях в отношении угрозы миру, нарушений мира и актов агрессии».

Постановляющая часть резолюции Совета Безопасности назначает конкретные даты:

– с 30 июня 2023 года прекратить действие мандата МИНУСМА;

– 1 июля 2023 года приступить к прекращению операций и передаче функций, а также начать упорядоченное и безопасное сокращение численности персонала и его вывод с целью завершить этот процесс к 31 декабря 2023 года;

– выработать план передачи функций МИНУСМА к 15 августа 2023 года; при этом переходному правительству Мали предлагается полностью выполнять все положения «Соглашения о статусе сил» вплоть до отбытия из Мали последнего подразделения МИНУСМА;

– до 30 сентября 2023 года миссия будет продолжать реагировать на непосредственные угрозы насилия в отношении гражданских лиц в стране и «содействовать безопасной доставке гуманитарной помощи при ведущей роли гражданских структур, действуя в пределах своих средств и возможностей в непосредственной близости от мест своего расположения»;

– МИНУСМА уполномочена до 31 декабря 2023 года «выполнять в пределах своих возможностей и своего района ответственности в Мали» шесть функций – в том числе обеспечение безопасности персонала, помещений, автоколонн, объектов и имущества ООН;

– наконец, с 1 января 2024 года начнется ликвидация миссии при сохранении подразделений охраны из нынешнего состава МИНУСМА для защиты ее персонала, объектов и имущества. При этом МИНУСМА обеспечит передачу опорных пунктов и имущества «в полном соответствии с общей практикой и финансовыми положениями ООН».

ГРУППА «ВАГНЕР» И РОЛЬ РОССИИ

В 2021 году власти Мали пригласили для поддержания порядка в стране группу «Вагнер» (будем держаться этого названия; как известно, недавно российский президент Владимир Путин заявил, что частных военных компаний (ЧВК) в России юридически не существует, но физическое существование группы отрицать не стал).

23 декабря 2021 года Франция и еще 15 государств направили правительству Республики Мали ноту протеста против российского присутствия в стране.

Они выразили «глубокое сожаление» по поводу того, что малийские власти потратили средства из «скудного бюджета страны» на оплату «иностранных наемников», вместо того, чтобы поддержать собственную армию.

Ноту подписали Бельгия, Великобритания, Голландия, Дания, Германия, Италия, Канада, Литва, Норвегия, Португалия, Румыния, Франция, Чехия, Швеция и Эстония (все – члены НАТО, кроме Швеции, которая также готовится вступить в альянс).

Теперь охарактеризуем линию поведения некоторых членов Совета Безопасности.

На каждом заседании по Мали представители США постоянно упоминали присутствующую в Мали группу «Вагнер». На последнем заседании это звучало так: «ООН несет ответственность за минимизацию риска, что ее активы попадут в руки тех, кто хочет дестабилизировать Мали или причинить вред ее народу, включая воинствующие экстремистские организации и группу «Вагнер».

Не менее активными были и представители Британии: «Мы не верим, что партнерство с группой «Вагнер» обеспечит долгосрочную стабильность или безопасность малийскому народу».

В негативном ключе упоминалось также о партнерстве России с конца 2021 года с переходными властями Мали посредством развертывания группы «Вагнер».

В этом отношении уместно напомнить, что статья 2 «Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Мали о военном сотрудничестве» предусматривает «обмен опытом миротворческой деятельности и взаимодействия в операциях по поддержанию мира и безопасности под эгидой ООН».

А в преамбуле к этому соглашению провозглашается «приверженность целям и принципам ООН».

Выступление представителя России на заседании Совета Безопасности было конструктивным:

«Выступаем за то, чтобы вывод миссии носил упорядоченный и организованный характер при тесном взаимодействии с принимающей стороной. Россия чтит память миротворцев, отдавших свои жизни ради мира и безопасности в Мали. Россия, со своей стороны, продолжит оказывать Мали комплексное содействие для нормализации положения в этой стране на двусторонней основе».

Отметим также, что в начале февраля 2023 года российский министр иностранных дел Сергей Лавров стал командором Национального ордена Республики Мали.

Этот орден был учрежден 31 мая 1963 года в качестве одного из символов обретенной в 1960 году государственной независимости Мали. Известные кавалеры Национального ордена Республики Мали – японский император Акихито, британская королева Елизавета II, бывший президент ЮАР Нельсон Мандела, князь Монако Альбер II.

Послом России в Мали с июня 2019 года является Игорь Громыко – внук Андрея Громыко, министра иностранных дел СССР на протяжении трех с лишним десятилетий, прозванного на Западе «господином Нет».

УТОЧНЕНИЯ И НЮАНСЫ

Аналитики заметили, что в резолюции СБ ООН тщательно уточняются термины «сокращение численности», «вывод средств», «ликвидация и финансовые вопросы».

Напомним, на этапе сокращения, который продлится до 30 сентября, резолюция уполномочивает МИНУСМА реагировать на «непосредственные угрозы насилия» в отношении гражданских лиц и способствовать безопасной доставке гуманитарной помощи.

Фаза ликвидации предусматривает функционирование подразделения охраны до полного вывода миротворцев ООН из страны.

Вначале переходное правительство Мали предлагало вывести миротворцев в течение трех месяцев. Такой срок не был реалистичным, поскольку это подорвало бы способность миссии безопасно и скоординировано уйти.

Поэтому миротворческая миссия продолжит выполнять отдельные функции; обеспечение безопасности персонала ООН, объектов, конвоев, установок и оборудования и связанного с ними персонала. Будет поддерживать ситуационную осведомленность вблизи мест дислокации и оказывать медицинскую поддержку персоналу ООН.

На все эти функции Генеральная Ассамблея средств не пожалела: выделено 590 млн долл. США на следующие шесть месяцев.

Миротворческой деятельности будут также способствовать страновая группа ООН, управление ООН для Западной Африки и Сахеля и другие заинтересованные стороны.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Российские миротворцы участвовали в 42 миссиях под флагом ООН, наблюдая, среди прочего, и процессы их болезненной ликвидации.

В настоящий момент Россия направляет в семь миссий ООН 80 миротворцев. Большинство их дислоцировано в Африке.

В пяти африканских миротворческих миссиях находятся 69 российских миротворцев (в том числе девять женщин). Из них в Западной Сахаре – 12, в Центрально-Африканской Республике – 14, в Демократической Республике Конго – 20, в Южном Судане – 22, в анклаве Абьей (спорная территория на границе Северного и Южного Судана) Абьей – один человек.

Африканское небо в миротворческих миссиях бороздят более 40 российских вертолетов. Но пилотируют их по большей части иностранные вертолетчики.

Анатолий Исаенко

Анатолий Иванович Исаенко – подполковник в отставке, ветеран-миротворец с 1973 года, эксперт по миротворческим операциям.