Запад не питает иллюзий о военных успехах ВСУ, заявил российский дипломат

Буякевич заявил, что Запад не питает иллюзий о вероятности военных успехов Киева

ВЕНА, 27 июл - РИА Новости. Запад не питает иллюзий относительно реальной вероятности военных успехов киевского режима, поэтому стремится в этих условиях максимально затянуть боевые действия, считает зампостпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич.

"Попытки активных наступательных действий формирований Владимира Зеленского вглубь территории Российской Федерации в Донбассе и нижнем Поднепровье осуществляются уже почти три месяца, с 4 июня текущего года. За это время им не удалось добиться каких-либо существенных успехов. На Западе не питают иллюзий относительно реальной вероятности военных успехов киевского режима. Поэтому стремятся в этих условиях максимально затянуть боевые действия, снабжая Зеленского вооружениями, которые не могут и не смогут кардинально изменить оперативно-тактическую обстановку на поле боя", - заявил Буякевич в четверг, выступая на заседании Постоянного совета ОБСЕ.

По словам дипломата, "задача натовских стратегов – пролить как можно больше крови по обе стороны от линии боевого соприкосновения, вызвать больше разрушений, сделать природные богатства ряда наших территорий непригодными к использованию на многие годы".

Ранее американская газета New York Times сообщила со ссылкой на представителей Пентагона, что Украина якобы начала основную фазу своего наступления, "бросив в бой тысячи военнослужащих, находящихся в резерве, многие из которых прошли западную подготовку". При этом другое американское издание, Washington Post, отмечало со ссылкой на американского чиновника, что пока "неясна цель таких шагов" Киева.

Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard - впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе.

Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников".

Министр обороны Сергей Шойгу 11 июля отмечал, что потери Киева на тот момент превысили 26 тысяч военных, 21 самолет и шесть вертолетов, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, в том числе 17 танков Leopard и 12 БМП Bradley. Крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники.

Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Штаты начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.