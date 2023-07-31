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ТАСС

Глава Роскосмоса счел преждевременным обсуждение строительства космодрома в Африке

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Юрий Борисов
Юрий Борисов.
Источник изображения: «Роскосмос»

Юрий Борисов отметил, что госкорпорация развивает сотрудничество по разным направлениям космической деятельности со странами Африканского региона

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Обсуждение строительства космодрома в Африке до подписания соответствующих соглашений является преждевременным, заявил гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов журналистам на полях саммита Россия - Африка.

"Роскосмос развивает сотрудничество по разным направлениям космической деятельности со странами Африканского региона. До подписания соответствующих соглашений о намерениях сторон обсуждать строительство космодрома в Африканском регионе преждевременно", - заявил Борисов.

Ранее гендиректор Роскосмоса на встрече с главой Египетского космического агентства Шерифом Седки предположил, что Египет и Африканское космическое агентство в будущем могут иметь свои космодромы и ракеты-носители. По его словам, Россия готова помочь в этом.

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним состоится экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, станет "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка. 

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Египет
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Роскосмос
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Борисов Юрий
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