Самолет eDA40 с полностью электрическим двигателем совершил первый полет

Источник изображения: topwar.ru

Развернувшиеся несколько лет на Западе разработки по переходу авиации на электрические двигатели начинают приносить свои плоды. Одним из лидеров в этом сегменте является австрийская компания Diamond Aircraft.

Как сообщается на ее сайте, 20 июля 2023 года состоялся первый полет самолета eDA40 с полностью электрическим двигателем. Как ожидается, данная машина первой в своем классе будет сертифицирована в Европе и США.

Самолет показал выдающиеся результаты во время своего первого полета и не только оправдал, но и превзошел все наши ожидания. Мы с нетерпением ждем возможности предложить исключительно экологичный самолет для рынка летной подготовки

- заявили в руководстве компании.

eDA40 оборудован двигателем ENGINeUS 100 с максимальной взлетной мощностью 130 кВт от французской компании Safran и заряжаемым аккумуляторным модулем от Electric Power Systems (EPS), оснащенным системой быстрой зарядки постоянным током.

Источник изображения: topwar.ru

Как предполагается, батареи смогут обеспечить до 90 мин полета («по мере развития технологии использования аккумуляторов»), их подзарядка займет менее 20 мин, а эксплуатационные расходы будут снижены до 40% по сравнению с традиционными поршневыми самолетами.

Ожидается, что eDA40 будет представлен широкой публике на выставке AERO Friedrichshafen 2024. По всей видимости, на следующий год запланирована и сертификация самолета с электродвигателем.