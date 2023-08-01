От армии и войны не зарекаются

Обычно призывники с криминальным прошлым не зачисляются в элитные части Армии обороны Израиля, но исключения возможны. Фото с сайта www.israelhayom.co.il.

Добровольцы, наемники, легионеры: разные страны, разный опыт

В Израиле армия – главнейший социальный институт, реально формирующий гражданина страны. В ЦАХАЛ (Армию обороны Израиля) призываются как юноши, так и девушки. Обязательную альтернативную службу проходят в основном девушки из ультраортодоксальных семей и некоторое количество юношей, обучающихся в ультраортодоксальных йешивах (иудейских религиозных учебных заведениях), которые определяют себя как антисионистские. Иудейские ультраортодоксы не признают Израиль настоящим еврейским государством, поскольку оно воссоздано почти через две тысячи лет людьми, а не Мессией, потомком библейского царя Давида.

Для понимания ситуации с исполнением воинского долга на Святой земле нельзя, во-первых, путать ультраортодоксов с ортодоксами (имеющими, кстати, свои военно-религиозные йешивы). Ортодоксы не буквально понимают Святое писание и в большинстве предпочитают служить в боевых частях, которые комплектуются только на добровольной основе.

Во-вторых, далеко не все ультраортодоксы настроены антисионистски. Например, представители мужского пола таких иудейских течений, как любавичские хасиды (Хабад) и брацлавские хасиды (оба течения возникли в России во второй половине ХVIII века), призываются на общих основаниях.

Призыву подлежат также парни из друзских и черкесских общин и большинство местных бедуинов. Черкесы и бедуины по вероисповеданию мусульмане-сунниты. Друзы представляют собой отдельную этноконфессиональную группу арабов, исповедующих друзизм – учение о переселении душ.

Израильские арабы призыву не подлежат, но многие из них (в большинстве христиане по вероисповеданию) становятся добровольцами ЦАХАЛ.

«КОСИТЬ» НЕ ПРИНЯТО

Еще до окончания общеобразовательной школы израильские парни и девушки получают первую повестку в военкомат. Такая повестка именуется «Цав ришон» («первый приказ»). К этому почтовому уведомлению прилагаются билеты (бесплатные) на специальный автобусный рейс к указанному в повестке военкомату и обратно. Недавние граждане Израиля, то есть новые репатрианты, получают «первый приказ» не ранее чем через год после своего прибытия в страну.

Понятно, что призывники – не уроженцы Израиля не станут новобранцами ЦАХАЛ, пока не достигнут определенного уровня в изучении иврита. Недавние граждане еврейского государства могут быть призваны только после годичного пребывания в стране. Причем если они служили в армиях стран исхода, то в ЦАХАЛ они проходят только полугодичный курс молодого бойца.

На не отслуживших срочную армейскую службу в Израиле смотрят презрительно, ибо «откосившие» манкируют долгом защитника страны. Это с одной стороны. С другой – «откосившие» теряют много привилегий, которые армия предоставляет демобилизованным и особенно тем, кто служил в боевых частях.

Так, армия оплачивает бывшим солдатам на выбор первые три года учебы в любом учебном заведении либо выдает средства для открытия своего бизнеса. Заграничные поездки демобилизованных и даже взносы на покупку квартир частично тоже может оплатить армия. Получившие тяжелые ранения, как и семьи погибших военнослужащих пожизненно получают достаточно высокие пособия.

Даже несомненные инвалиды делают все возможное, чтобы призваться. Никогда не забуду Дарью Вольменскую, репатриантку из России, родившуюся без левой руки. Она переехала в Израиль по молодежной программе. Завершив среднее образование, в возрасте 22 лет настояла на своем добровольном призыве. Самым же знаменитым израильским безруким солдатом остается Иззи Изакви, который, потеряв руку в бою, сумел преодолеть все бюрократические препоны и остался в строю своего боевого подразделения.

Казалось, непреодолимые трудности стояли перед 18-летним Даниэлем Дефуром, слепым от рождения. Он даже не получил повестку на прохождение военно-медицинской комиссии, поскольку незрячесть его была очевидна и внесена в карту здоровья еще во младенческом возрасте. Но Даниэль с детства мечтал служить в ЦАХАЛ. Понимая, что его недуг ограничит выбор военных специальностей, парень не терял времени даром. К окончанию школы он свободно говорил на трех иностранных языках. Более того, научился понимать очень быструю иностранную речь и вступать в диалог одновременно с несколькими собеседниками.

Запомнился мне и капитан Йоханатан Коэн, который передвигается в инвалидном кресле. Он страдает церебральным параличом в тяжелой форме. Когда его сверстников призывали в армию, Коэн заявил, что будет служить вопреки всему. Он даже написал письмо премьер-министру Биньямину Нетаньяху с просьбой о поддержке.

И глава правительства Израиля, бывший спецназовец, встретился с Йоханатаном и поддержал его. Армия приняла слепого парня в свои ряды в качестве волонтера. Он служил в образовательном отделе ЦАХАЛ, читал лекции молодым призывникам – вначале мотивационного характера, объясняя, что служба в армии является привилегией. А затем, окончив специальные офицерские курсы, стал читать лекции по истории ислама.

После соответствующих проверок у армейского психолога, именуемого «кабан» (сокращение от кцин бриют нефеш – «офицер душевного здоровья»), ЦАХАЛ может не отказать и добровольцам-аутистам. Ныне военные психологи не сомневаются, что многие аутисты, несмотря на сложности в приобретении социальных навыков, идеально подходят для прохождения службы в разведывательных подразделениях, требующих сосредоточенности и внимания к мелочам.

В 2008 года в Моссад (служба внешней разведки) было создано секретное подразделение именно из добровольцев-аутистов. Эти необычные военнослужащие с расстройством аутического спектра прекрасно зарекомендовали себя в электронной разведке. Например, при анализе серий спутниковых фотографий они замечали мельчайшие изменения.

«БРАТКАМ» В ИЗРАИЛЬСКОЙ АРМИИ НЕ МЕСТО

Кроме тщательного освидетельствования врачебной комиссией все призывники обязательно проходят проверку на наличие не только судимости, но и приводов в полицию. Как и во всем мире, под приводами в полицию понимаются процессуальные действия, схожие с задержанием.

Запись о судимости в течение 17 лет после вынесения приговора передается в различные государственные инстанции. Такая фактически открытая информация мешает не только поступлению претендента на работу в охранные структуры, но даже получению им права таксиста. О мобилизации в армию и говорить не приходится.

Чтобы погасить судимость до истечения 17 лет после объявления приговора, необходимо через соответствующие юридические инстанции обратиться к президенту страны. И лучше всего такое обращение осуществить через адвокатов, специализирующихся в израильском армейском праве (военном кодексе). При этом важно иметь в виду, что в израильском военном кодексе имеется несколько «облегченных параграфов», трактующих неподобающие поступки как «постыдное поведение», которое не влечет за собой записи о судимости.

Полковник в отставке Янив Рохов, много лет проработавший в одном из отделов Генштаба, на вопрос, есть ли шансы у молодого израильтянина, имевшего проблемы с полицией, но без уголовного прошлого, то есть не «сидельца», стать военнослужащим ЦАХАЛ, ответил так: «В военкомате обязательно изучат все протоколы задержания, обратив внимание на наличие или отсутствие рецидивов. Вполне возможен запрос в полицию. В случае если речь идет о мелких правонарушениях, то в добровольном призыве такому парню или девушке могут и не отказать».

Рохов обращает внимание, что в таких проблемных случаях речь идет о добровольном призыве. Обычно проблемные призывники не зачисляются в элитные части или в военную полицию. Хотя исключения возможны.

БЕЗ ВОЛЧЬЕГО БИЛЕТА

Видный израильский государственный и политический деятель Реувен Ривлин, занимавший пост президента страны в 2014–2021 годах, неоднократно выступал с инициативой «более толерантного отношения к молодым людям с судимостями, которые они совершали до призыва в армию».

Глава государства не наделен судебными полномочиями, но уполномочен «даровать помилование преступникам и смягчать наказания путем сокращения срока заключения либо путем замены вида наказания». В Израиле нет формальной конституции, и правовая система опирается на свод Основных законов, процесс формирования которых еще не завершен.

Что же касается Верховного суда Израиля, заседающего в качестве Высшего суда справедливости, то этот орган «уполномочен издавать указы об освобождении лиц, которые были задержаны либо лишены свободы незаконно». В рамках разделения властей законы может принимать только Кнессет (парламент Израиля).

Не обладая законодательной властью, но демонстрируя искренность своей инициативы, Реувен Ривлин, юрист по профессии, завершивший военную службу по призыву в звании лейтенанта и дослужившийся до звания майора во время резервистской службы, в пору своего президентства снял судимости с нескольких солдат, совершивших преступления до призыва. При этом глава государства заявил: «Для граждан, готовых защищать страну и служить обществу, должна существовать возможность начать жизнь с чистого листа, оставив прошлое позади».

Реувен Ривлин поддержал позицию ряда правоведов, согласно которой преступления, совершенные в молодом возрасте, не обязательно отрицательно скажутся во взрослой жизни. В заявлении, опубликованном Канцелярией президента (КП), предлагается призывникам, совершившим преступления, за совершение которых не предусмотрены длительные сроки тюремного наказания, подавать запросы в департамент помилования КП либо в связанный с ним Главный комитет по вопросам образования и армии с просьбой рассмотрения вопроса о помиловании.

Следует обратить внимание, что к массовой амнистии Реувен Ривлин не призывал. Иными словами, для совершивших насильственные преступления дорога в израильское солдатское братство закрыта навсегда. Если же у кандидата в новобранцы по мобилизации или по добровольному выбору установлено пребывание в местах не столь отдаленных, которое юридически считается «погашенным», и совершенные преступные деяния своей жестокостью оторопи не вызывают, то ряды ЦАХАЛ он может пополнить после серьезной проверки.

И это при том, что однажды преступившего закон и отбывшего наказание бывшего зека в армию могут призвать почти в любой стране без особых проблем и без особых проверок. В любой, кроме Израиля. Ведь здешние военнослужащие не оставляют свое оружие на базах даже при увольнениях.

Поэтому израильских солдат обоих полов можно встретить с оружием в автобусах, закусочных кинотеатрах и даже на пляжах. Человеку с ружьем в Израиле доверяют. Граждане страны не сомневаются, что винтовка, которую держит в своих руках солдат, не попадет к сумасшедшим и преступникам.

«Блатняк», оказавшийся в армии, всегда делает попытки навести свои порядки типа дедовщины. В израильской же армии дедовщины никогда не было и нет.

Михаилу Жванецкому принадлежит такая максима: «Юмор должен быть проблеском, как маячок». Точно так же обстоит и с опытом пребывания на нарах. Если только в качестве «проблеска», а не жуткого преступления или рецидива – то в строю израильской армии такой боец место занять может.

РАЗНЫЕ НАЕМНИКИ – РАЗНЫЙ СПРОС

Для одних наемников главное – деньги, и они готовы пребывать в вассалах любого денежного мешка, не заботясь о морали. Таких часто именовали «псами войны».

Другие – тоже лихие ребята. И совсем не прочь хорошо заработать. Но все-таки «царь в голове» у них имеется, поголовной безбашенностью они не отличаются и искренне желают послужить доброму делу. Таких именуют «дикими гусями».

Последнее название, скорее всего, пришло из Средневековья. В конце XVII века тысячи ирландских солдат, проиграв войну англичанам, отказались присягнуть новому королю Англии и вместе с семьями отплыли во Францию. Но на континенте только небольшая часть ирландских солдат влилась во французскую армию. Большая же часть стала наемниками в армиях других стран.

Наемничество всегда было криминализировано. В этом отношении дальше всех пошла Англия. Королева Елизавета I в 1581 году возвела самого настоящего пирата Фрэнсиса Дрейка в рыцарское достоинство. Вскоре он стал вице-адмиралом и заместителем командующего английским флотом.

И именно в Британии впервые распространилась практика набора «тюремных добровольцев» во флот и сухопутные войска. Иногда в принудительном порядке. Перед ними ставилась такая альтернатива: армия или петля.

Во время Пиренейской войны начала ХIХ века, когда наполеоновские войска противостояли союзу армий Испании, Португалии и Великобритании, уголовники составляли не менее пятой части вооруженных сил Британской империи.

Они неплохо показывали себя на войне, но и старые повадки не забывали. Местным жителям от них крепко доставалось. О чем говорить, если сам Артур Веллингтон, знаменитый британский полководец и политический деятель, победитель Наполеона при Ватерлоо в 1815 году, прямо говорил, что часть его армии состоит из «отпетых мерзавцев».

В Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ) девушки призываются наравне с юношами и несут службу без всяких скидок. Фото с сайта www.idf.il

БРИТАНСКИЙ И АМЕРИКАНСКИЙ ОПЫТ

По большому счету, вербовка заключенных выгодна государству, потому что снижает расходы на содержание пенитенциарных учреждений, одновременно устраняя из общества преступные элементы.

Весьма показательно, что в 1914 году большинство британских судей проигнорировало просьбы преступников вместо отсиживания на тюремных нарах разрешить им мобилизоваться в армию. Но уже через два года, когда потери на фронтах стали значительными, судебные чиновники разных рангов начали сами намекать «сидельцам» на возможность замены тюремного наказания службой в Королевской армии.

В британскую историю вошел Уильям Маринер, отбывавший в тюрьме срок за грабеж. Призвавшись в армию, он получил высшую награду за храбрость – Крест Виктории. Позже геройски погиб.

Инфильтрация членов бандитских формирований в армейские структуры смертельно опасна для государства. Например, американская армия, рекрутируемая с 1973 года из добровольцев-контрактников, на сегодняшний день не менее чем на 30% состоит из «конкретных пацанов» и «братков», к которым относятся и совершавшие насильственные преступления.

Эта проблема настолько серьезна, что на повестке дня американских законодателей уже стоит вопрос о возможном возврате к прохождению срочной воинской службы – с одновременным ужесточением требований к новобранцам. Заметим, что такой возврат осуществить не трудно, поскольку Министерство обороны США на всякий случай ведет постоянный воинский учет мужского населения страны в возрасте от 18 до 25 лет. Сегодня на таком учете состоит более 15 млн человек. Но сколько среди этой массы «преступного элемента», никто не считал.

СОЗВЕЗДИЕ БОЛЬШИХ ПСОВ

Покрытый сомнительной славой и в еще большей степени позором французский Иностранный легион с самого начала своей почти двухвековой истории привечал в свои ряды всяческий сброд мужского пола независимо от гражданства.

Звездой среди этих несомненных «псов войны» на долгие годы стал Робер (Боб) Денар (настоящие имя и фамилия Жильбер Буржо), родившийся в Китае в 1929 году. Он пошел по стопам своего отца, офицера французской армии. В 16 лет начал службу в Индокитае, а в 1956 году в возрасте 27 лет уже носил погоны майора. Тем не менее из армии его уволили за пьянство и хулиганство.

Полагая, что громилы всегда найдут себе работу, Денар отправился в Марокко и Тунис. Там, получив возможность трудиться в военной полиции, взялся за старое. Более того, его подозревали в подготовке покушения на тогдашнего премьер-министра Франции Пьера Мендес-Франса, политика левого толка, португальского еврея по происхождению.

Пока проводилось следствие, Денар 14 месяцев отсидел в тюрьме. После отсидки решил взять судьбу в свои руки и в 1965 году организовал в Париже фирму (по сути, частную военную кампанию), которую назвал «Солдаты удачи». Он вербовал боевиков для африканских диктаторов и для выполнения таких заданий, о которых исполнителям лучше навсегда забыть.

«Солдаты не могут позволить себе быть святыми» – такую максиму оставил в романе «Ангелы и демоны» американский писатель Дэн Браун. И с ним можно согласиться, хотя святость и война в принципе не очень совместимы. Как бы то ни было, «несвятой солдат» совершает преступление против человечности, он немедленно превращается в военного преступника – независимо от того, какой на нем надет мундир.

Интересно, что, по мнению Боба Денара, который себя считал королем наемников, лучшими «солдатами удачи» всегда были российские военные. Единственный недостаток русских солдат Денар видел в слабом владении иностранными языками – прежде всего английским и французским.

Время не стоит на месте. Французский Иностранный легион в последние годы проводит достаточно жесткий отбор, используя данные Интерпола. Претенденту на поступление в Иностранный легион в случае установления его судимости за убийство, изнасилование или торговлю наркотиками дорога закрыта.

В 2003 году Франция ввела уголовную ответственность за наемническую деятельность для французских граждан, постоянных жителей и юридических лиц. Однако этот закон не запрещает французским гражданам служить добровольцами в иностранных вооруженных силах.

Говоря о знаменитых «псах войны», нельзя не упомянуть и Томаса Майкла Хоара, ирландца, уроженца Калькутты, британского офицера и южноафриканского наемника, который из набранных им бандитов и алкоголиков, отсеяв самых никчемных, создал вполне боеспособную личную «гвардию».

Этот вояка отличался свирепым характером и жестокими методами воспитания своих «гвардейцев». Он вполне соответствовал своему прозвищу Бешеный Майк. За попытки пререканий он лупил рукояткой пистолета по башке, а одному насильнику, любителю играть в футбол, отстрелил большие пальцы ног. Понятно, что с футболом насильник простился навсегда.

Майк Хоар участвовал во многих африканских войнах, организовывал перевороты (не всегда удачные) – и тем не менее прожил 100 лет. Он был дважды женат и нажил пятерых детей. Его сын Крис Хоар определил «философию» отца так: «Для него риск был важнее жизни».

Конечно, это не совсем так. Адреналин адреналином, но и деньги «убийцы по найму» и расисты-головорезы по профессии зарабатывали немалые.

ПО ОБЕ СТОРОНЫ ФРОНТА

На рубеже 1920–1930-х годов в Испании оказалось немало русских военных, в основном бывших офицеров Белой армии. Все они были эмигрантами, часто людьми без гражданства, покинувшими родину после Гражданской войны в России.

В 1936 году в Испании разразилась своя Гражданская война, продолжавшаяся до 1939 года. Многие русские, имевшие военный опыт, вступили в ряды Испанского иностранного легиона (ИИЛ), который был создан еще в 1920 году во время войны Испании с Марокко.

Во время Гражданской войны на стороне законного республиканского правительства Испании воевали добровольцы-антифашисты из Советского Союза и многих стран мира. В ходе выполнения «интернационального долга» в далеких Пиренеях погибло более 200 советских граждан.

В подразделениях ИИЛ на стороне поднявшего мятеж генерала Франсиско Франко воевали как откровенные нацисты, так и авантюристы всех мастей. Гитлеровская Германия отправила на помощь франкистам несколько подразделений Люфтваффе с полной технической поддержкой. Экспедиционный корпус предоставила и Италия, в которой тогда правил Бенито Муссолини. Французы были представлены ротой имени Жанны д’Арк. Свои «легионы» на помощь франкистам прислали также португальцы и ирландцы.

Роту русских добровольцев составляли 72 белоэмигранта, из которых 34 погибли и девять получили серьезные ранения. Первым на помощь франкистам в 1936 году прибыл генерал-майор Анатолий Фок. Ему было 57 лет, но, несмотря на возраст и генеральское звание, он согласился служить в ИИЛ рядовым.

В рядовые ИИЛ записался и генерал-майор Николай Шинкаренко. Оба русских генерала, проявив мужество и военную смекалку в первых же боях, вскоре были произведены в лейтенанты.

В августе 1937 года при попытке остановить республиканскую интербригаду погибли генерал Фок и штабс-капитан Яков Полухин, служивший прежде в артиллерийской бригаде знаменитой Марковской дивизии Добровольческой Белой армии. В Испании Полухин также получил звание капитана.

Помотала судьба и Вячеслава Гурко, вольноопределяющегося знаменитого Корниловского ударного полка, который в ходе Первой мировой войны участвовал во многих сражениях с немцами, а после Октября 1917-го в составе Белого движения противостоял большевикам и украинским частям. Пять лет Гурко отслужил в чине сержанта во Французском легионе, а позже в том же звании перешел в Испанский. Он успел даже повоевать в Экваториальной Африке, на две провинции которой претендовала Испания. Там бывший вольноопределяющийся и умер от малярии.

В истории Гражданской войны в Испании остался и Иван Траян – деникинец, сражавшийся на стороне республиканцев. В 1936 году он отправился добровольцем в Испанию подавлять фашистский мятеж франкистов. После поражения республиканцев перебрался во Францию, где его интернировали.

В 1942 году Траяна отправили на принудительные работы в Германию, откуда бывший деникинец сумел бежать. Он вступил в первый советский партизанский отряд в районе города Нанси. В 1944 году был арестован нацистами и после пыток казнен, отказавшись выдать своих товарищей. В 1965-м посмертно награжден орденом Отечественной войны 2-й степени.

На стороне республиканцев воевал и Лев Савинков – младший сын знаменитого Бориса Викторовича Савинкова, русского террориста, руководителя «Боевой эсеровской организации», главы «Союза защиты Родины и Свободы», известного писателя и поэта, выступавшего под псевдонимом В. Ропшин.

После победы франкистов Лев Савинков бежал во Францию и присоединился к французскому Сопротивлению. Именно он в августе 1944 года в составе «Союза русских патриотов» водрузил красный флаг над зданием советского посольства в Париже. В послевоенные годы Лев Викторович состоял активным членом «Союза русских патриотов».

АФРИКАНСКИЕ ЛЕГИОНЕРЫ В ЛИВИИ

В 1972 году по инициативе ливийского лидера Муамара Каддафи был создан Исламский легион (ИЛ), который, хотя и не именовался иностранным, комплектовался в большинстве не из ливийцев.

Муамар Каддафи в ту пору готовился к войне с Чадом, с которым у Ливии были далеко не дружественные отношения. Ливийский диктатор вмешивался в дела Чада и поддерживал одну из сторон внутреннего конфликта. Это противостояние в 1978 году привело Нджамену, столицу Чада, к гражданской войне.

Большинство воинства ИЛ составляли наемники из самых бедных африканских государств: Сенегала, Мавритании, Мали, Нигера, Судана, Эритреи, Буркина-Фасо и того же Чада. Эти «добровольцы» военного дела толком не освоили, и Каддафи пришлось привлечь в ряды легиона несколько тысяч пакистанцев.

Ливийский лидер предполагал присоединить Чад к своей стране. Но агрессия со стороны Триполи объединила чадцев, гражданская война быстро закончилась, а Каддафи своих целей не достиг. В 1987 году он был вынужден распустить ставший бесполезным Исламский легион. В следующем году между Ливией и Чадом было подписано мирное соглашение.

Недавно умерший шотландско-канадский писатель Эрик Маккорман в романе «Летучий голландец» проронил такую сентенцию: «Погибшие солдаты попадают прямиком в рай, потому что в аду они уже побывали».

Где будут обитать души покинувших подлунный мир наемников, не знает никто. Потому что, пребывая в земном обличье, далеко не все люди ведут себя по-людски. А только по внешности отличить человека от монстра невозможно.

Иерусалим

Захар Гельман

Захар Гельман – независимый журналист.