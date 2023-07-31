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ТАСС

Украинский военачальник признал, что наступлению Киева препятствует профессионализм сил РФ

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Разбитая и брошенная техника вооруженных сил Украины близ Работного на Ореховском направлении в Запорожской области, включая два переданных Германией танка Leopard 2A6 и переданную Соединенными Штатами боевую машину пехоты М2А2 ODS-SA Bradley, июнь 2023 г
Разбитая и брошенная техника вооруженных сил Украины близ Работного на Ореховском направлении в Запорожской области, включая два переданных Германией танка Leopard 2A6 и переданную Соединенными Штатами боевую машину пехоты М2А2 ODS-SA Bradley, июнь 2023 года.
Источник изображения: W.M. Blood (украинский источник)

Александр Тарнавский отметил, что российские военнослужащие не дают украинским силовикам возможности продвигаться вперед

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Командующий группировкой "Таврия" Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Тарнавский признал, что профессиональные качества российских военных не позволяют Киеву добиться успеха на поле боя.

В интервью британской вещательной корпорации Би-би-си он рассказал, что военнослужащие РФ не дают украинским силовикам возможности продвигаться вперед. "Я не недооцениваю врага", - отметил военачальник, ранее уже указывавший на медленные темпы продвижения.

Обычно украинские власти пытаются приводить различные причины, чтобы объяснить отсутствие прогресса. Так, министр обороны Алексей Резников в интервью телеканалу CNN признал, что контрнаступление отстает от графика, а мотивировал это нехваткой боеприпасов и систем противовоздушной обороны. Представитель воздушных сил Юрий Игнат отмечал превосходство российских войск в радиоэлектронной борьбе, считая его одной из причин, по которой буксует контрнаступление.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня безуспешно предпринимает попытки наступления. 11 июля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ВСУ с начала контрнаступления потеряли более 26 тыс. человек. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении. 23 июля на встрече с лидером Белоруссии Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге он заявил о провале контрнаступления Киева. 

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Шойгу Сергей
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