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ТАСС

Роскосмос может оказать помощь нескольким странам Африки в пуске ракет

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РН Союз-2.1а
Вывоз РН Союз-2.1а с кораблем Союз МС-19.
Источник изображения: © РИА Новости Рамиль Ситдиков

По словам гендиректора госкорпорации, речь идет о государствах, которые расположены близко к экватору

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Госкорпорация "Роскосмос" сможет предоставить некоторым африканским странам помощь в космических пусках, заявил гендиректор корпорации Юрий Борисов.

Он отметил, что в связи с галопирующим темпом создания многоспутниковых группировок "спрос на пусковые услуги в ближайшие десятилетия прогнозируется высокий". "Спрос на услуги растет, а близость Африканского континента к экватору дает определенные преимущества. Эти обстоятельства заставляют ряд африканских стран думать в этом направлении. Мы с определенного рода предложениями пытаемся удовлетворить этот спрос", - сказал глава Роскосмоса в эфире телеканала "Россия-24".

По его словам, речь идет о странах, которые расположены близко к экватору. "Эти страны имеют поля падения в океан, чтобы не создавать угрозу безопасности. Я мог бы их назвать, но не хочу предвосхищать события, пока мы не выйдем на конкретные обязательства и переговоры", - добавил Борисов.

Ранее на полях саммита Россия - Африка глава Роскосмоса заявил, что обсуждение строительства космодрома в Африке до подписания соответствующих соглашений является преждевременным.

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним состоится экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, станет "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка. 

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
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