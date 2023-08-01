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Независимое военное обозрение

Группа «Вагнер» просится на Запад

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Сотрудник ЧВК «Вагнер» (в центре) проводит обучение белорусских бойцов на полигоне Осиповичи в Могилевской области. Кадр из видео с канала «ВоенТВ Беларуси» на YouTube
Сотрудник ЧВК «Вагнер» (в центре) проводит обучение белорусских бойцов на полигоне Осиповичи в Могилевской области. Кадр из видео с канала «ВоенТВ Беларуси» на YouTube.

Необходимость передислокации из центра Белоруссии к западной границе объясняется внешней угрозой

Темы специальной военной операции (СВО) на Украине и ЧВК «Вагнер» обсуждались на встрече президентов России и Республики Беларусь (РБ) 23 июля в Константиновском дворце. Владимир Путин не согласился (по его данным, реальная цифра выше) с оценкой потерь Вооруженных сил Украины (ВСУ), озвученной Александром Лукашенко со ссылкой на американские источники: 26 тыс. военнослужащих с начала летнего контрнаступления 4 июня.

Лукашенко также назвал потери ВСУ в ходе одной атаки 22 июля: более 15 танков германского выпуска «Леопард» и 20 американских боевых машин пехоты «Брэдли», что стало рекордными суточными потерями западной техники за все время СВО. Несмотря на ввод в сражение основных стратегических резервов, противнику не удалось продвинуться вперед. По мнению Лукашенко, контрнаступление ВСУ «провалилось», не принеся результатов. Встает вопрос, что еще, кроме поставок техники и боеприпасов, будут предпринимать страны НАТО по линии поддержки киевского режима? Лукашенко представил карту с нанесенными на нее данными о переброске вооруженных сил Польши к границам Союзного государства. По его мнению, под «дымовой завесой» разговоров о готовящемся приеме Украины «по частям» в НАТО разрабатываются планы вторжения иностранных войск в Западную Украину с последующим ее присоединением к Польше. Для Минска такой сценарий неприемлем (возникает дополнительная угроза с южного направления), посему Лукашенко обратился к Путину с просьбой оказать поддержку. «Если такая будет поддержка и Западная Украина попросит этой помощи, мы, конечно, будем оказывать западному населению Украины помощь и поддержку... мы будем их поддерживать всячески».

Переведя разговор на ЧВК «Вагнер», Лукашенко рассказал о просьбе ее сотрудников разрешить им «сходить на экскурсию в Варшаву и Жешув». Пока все прибывшие из России добровольцы штурмовых отрядов расположились в центре РБ, но «просятся на запад: разрешите нам!» Это напрягает руководство РБ: «не хотелось бы туда их передислоцировать, потому что у них настроения плохие и, надо отдать должное, они знают, что происходит вокруг Союзного государства». На этом фоне глава МВД Белоруссии Иван Кубраков встретился с представителями группы «Вагнер» в учебном центре Внутренних войск РБ, обсудил обучение белорусских бойцов ее инструкторами, выработал план сотрудничества. Началась совместная работа на полигоне Брестский на юго-западе страны.


Владимир Карнозов

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