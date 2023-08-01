Когда Вашингтон отправит Киев на мирные переговоры

Немецкие танки снова появились на украинской земле. Правда, сегодня бронетехника и авиация действуют иначе, чем в 1941–1944 годах. Фото с сайта www.bundeswehr.de.

Военная история раскручивается по спирали

Сегодня военные обозреватели сравнивают Курскую битву 1943 года с отражением украинского «контрнаступления». Да, действительно, в 2023 году наши солдаты не посрамили своих дедов и прадедов, сражавшихся на Курской дуге 80 лет назад.

По моему же мнению, спецоперация в 2023 году с точки зрения стратегии и тактики куда больше похожа на Корейскую войну 1950–1953 годов.

ОРУЖИЕ ВЧЕРАШНЕГО ДНЯ МОЖЕТ ПРИГОДИТЬСЯ ПОСЛЕЗАВТРА

Тактика и стратегия ведения войн изменяется по спирали. В XVII-XIX веках в Европе преобладали маневренные войны. Исключением были осады крепостей. В начале XVIII века Карл XII, а в конце того же столетия Суворов в быстротечных войнах предпочитали штыковые удары. А в начале XIX века Наполеон выигрывал сражения, максимально концентрируя огонь полевой артиллерии.

В конце XIX века русские генералы расписывали в военных журналах возможности скорострельных винтовок Мосина и шрапнели трехдюймовых пушек. Дескать, батарея трехдюймовок может за минуту выкосить шрапнелью пехотный батальон. А догадаться, что при столь плотном огне либо война закончится за неделю полным истреблением войск, либо бойцы сообразят укрыться в глубоких окопах, ума не хватило.

После нескольких недель маневренной кампании, осенью 1914 года война перешла в позиционную.

Недальновидность генералов и политиков обошлась России в 1,5 млн убитых и 2,5 млн пленных. А на третьем году сидения в окопах солдаты взбунтовались. Тем более что цели войны не понимали ни в окопах, ни в тылу.

Гражданская война в России с начала до конца носила маневренный характер. Трехдюймовка, как и представляли русские генералы в конце XIX века, стала «царицей полей». Эффективность авиации и танков была невелика, а тяжелая артиллерия почти не применялась.

НО ОРУЖИЕ ДАЛЕКОГО БУДУЩЕГО ТОЧНО НЕ ПРИГОДИТСЯ СЕГОДНЯ

Опыт Гражданской войны неадекватно был воспринят заместителем наркома по вооружениям маршалом Тухачевским и фантазерами-конструкторами Курчевским и Ко. Вместо тяжелой артиллерии, зенитных автоматов, танков с противоснарядной броней половина военного бюджета шла на танки с «картонной» (противопульной) броней, безоткатные орудия, беспоясковые снаряды и т.д.

А Владимир Бекаури предложил создать армию радиоуправляемых роботов – самолетов, танков, торпед и т.д. Можно сказать, опередил свое время – но, к сожалению, вместе с возможностями тогдашних технологий и оборонного бюджета.

Работы над этим футуристическим хламом дорого обошлись Красной армии в 1941–1945 годах.

Интересна эволюция германских танков. В 1930-х они создавались для прорыва обороны противника и поддержки пехоты в наступлении. Первые германские самоходные артиллерийские установки (САУ) появились в 1940 году, и в 1941-м не составляли и 5% от общего количества германской бронетехники. Но опыт войны и появление советских толстобронных танков Т-34 и КВ заставили генералов вермахта пересмотреть взгляды. Уже в 1943-м выпуск САУ превысил выпуск танков.

Да и сами танки, выпускавшиеся с 1943 года («Тигр», «Пантера» и «Королевский Тигр»), оснащались длинноствольными 75-мм и 88-мм пушками и предназначались в первую очередь для борьбы с советскими танками. Но с конца 1943 года германские танки предпочитали действовать из засад и укрытий, надеясь на эффективность своих дальнобойных орудий и качество прицелов.

Как бы то ни было, Вторая мировая война с 1 сентября 1939-го и до 2 сентября 1945 года носила в основном маневренный характер.

ТУДА-СЮДА-ОБРАТНО

Корейская война в течение нескольких месяцев 1950 года носила маневренный характер. Армия Ким Ир Сена гнала южнокорейцев до «пусаньского периметра».

Затем в войну вмешались США и их союзники. Американцы начали наступление и высадили два больших морских десанта в Инчихоне и Вонсане. Северокорейцы были отброшены к реке Ялуцзян – к северной границе Кореи.

25 октября 1950 года 270 тыс. китайских «добровольцев» пересекли корейскую границу и начали стремительное наступление на юг. На самом деле это были кадровые части НОАК, оснащенные новейшим советским и частично трофейным германским вооружением. Американские войска оставили Сеул, но вскоре отбили его обратно.

Началась позиционная война. Выиграть ее силами сухопутных войск и тактической авиации было невозможно. Вооружение обеих сторон производилось за пределами Кореи, личный состав войск обучался и доставлялся из Китая, США и других стран.

В такой ситуации у США было четыре варианта действий.

Первый вариант – применить в Корее ядерное оружие.

Второй – расширить масштаб войны и нанести удары обычными бомбами по советским и китайским объектам в Маньчжурии и Порт-Артуре.

Третий – полностью уничтожить в Северной Корее транспортную сеть, электростанции, промышленность и сельское хозяйство.

И четвертый вариант – сесть за стол переговоров.

И ХОЧЕТСЯ, И КОЛЕТСЯ

30 ноября 1950 года президент Трумэн сделал сенсационное заявление: если потребуется, Америка начнет ядерную войну. Командующий стратегической авиацией США генерал Пауэр был готов исполнить приказ президента. Рассматривалась возможность применения шести атомных бомб 27–29 декабря в районе Пхенсан, Чхорвон, Кимхва с целью уничтожения объединенной группировки Корейской народной армии и китайских добровольцев численностью до 100 тыс. человек.

Позже обсуждался вариант использования шести 30-килотонных бомб против китайских войск севернее реки Имджинган. Еще две 40-килотонные бомбы американцы хотели применить 7 и 8 января в районе Чонджу. Но Трумэн так и не решился на этот шаг.

Во-первых, атомный арсенал США был относительно невелик. К началу Корейской войны американцы накопили до 300 атомных бомб. Этого едва хватало для прикрытия европейского театра военных действий в случае войны с СССР.

Во-вторых, Объединенный комитет начальников штабов и президентская администрация в целом разделяли точку зрения генерала Куртиса Лемая. Он утверждал, что применение атомного оружия оправданно при стратегических бомбардировках в случае вступления США в глобальную войну. Корея же не является объектом интересов США, ради которого можно идти на риск развязать третью мировую.

В-третьих, идея применения атомного оружия в Корее вызвала резкие возражения со стороны Великобритании.

Рассмотрим первый вариант – ядерного удара по объектам Северной Кореи. Замечу, ситуация вполне реальная. В марте-апреле 1951 года на базу американских ВВС на Окинаве было доставлено девять атомных бомб Mk.4. Вес каждой бомбы 4,9 т, мощность заряда 40 кт.

Взрыв этих бомб существенно не повлиял бы на ход боевых действий. Удар по позициям китайских добровольцев привел бы к мгновенной гибели 1–3 тыс. человек. В ответ Мао Цзэдун прислал бы в Корею еще 30 тыс. (а может, и 300 тыс.) «добровольцев». А разрушить заводы и гидроэлектростанции можно было и обычными бомбами.

В психологической же войне применение ядерного оружия стало бы поражением США. В лучшем случае это привело бы к падению ряда правительств Западной Европы, в худшем – к возникновению там прокоммунистических режимов.

Кроме того, с аэродромов на Дальнем Востоке и в Маньчжурии советская авиация могла нанести мощный удар по американским войскам в Корее – а главное, по их базам в Японии. К 1952 году в СССР было выпущено 847 бомбардировщиков Ту-4, которые по своим данным немного превосходили их американский прототип В-29. В 1952 году на вооружение поступили десятки реактивных бомбардировщиков Ту-14 и Ил-28, радиус действия которых позволял поражать американские базы в Японии.

Так что и второй вариант не гарантировал победы США – зато грозил перерастанием локальной войны в мировую.

УДАРЫ ПО ПЛОТИНАМ

Поэтому США начали действовать по третьему варианту – «выбомбить Северную Корею».

В первые месяцы войны американцы надеялись захватить весь полуостров и старались не трогать на севере промышленные предприятия и электростанции. Лишь в апреле 1952 года американское командование решило привлечь бомбардировщики 5-й воздушной армии и авианосной авиации к массированным налетам на систему энергетики Северной Кореи. Налеты должны были вывести все электростанции из строя полностью и навсегда.

Достаточно эффективными были и удары по плотинам Северной Кореи. Так, 13 мая 1953 года 20 американских истребителей-бомбардировщиков F-84 тремя волнами нанесли удар по Токсанской ирригационной плотине. С высоты 150 м они сбросили фугасные бомбы на земляную насыпь. Стремительно хлынувший из водохранилища поток затопил нижележащую долину и разрушил большие участки главной линии коммуникаций, по которой доставлялись на фронт предметы снабжения.

Следующей целью стала земляная плотина у Часана. Через оросительную сеть, простиравшуюся вниз по широкой долине, воды Часанского водохранилища орошали тысячи гектаров рисовых полей. В ночь на 22 мая семь бомбардировщиков В-29 сбросили на плотину и окружавшую местность 56 девятисоткилограммовых бомб замедленного действия.

В результате подобных ударов было разрушено пять из более чем 20 плотин, намеченных в качестве целей. Эти плотины находились выше линий коммуникаций. Их водохранилища составляли 75% емкости всех водохранилищ, орошавших рисовые поля Северной Кореи. Но затем северокорейцы приняли меры. Уровень воды в водохранилищах они понизили до такой степени, что только полное разрушение плотины могло вызвать сильное наводнение, как в Токсане и Часане.

29 мая был совершен налет на Кувонгу. 14 бомбардировщиков В-29 сбросили 112 аналогичных бомб с различным замедлением. Было зафиксировано много прямых попаданий в плотину, но северокорейцы еще больше понизили уровень воды в хранилище. Тогда американцы утратили интерес к этой цели, а северокорейцы провели ремонтные работы и вновь заполнили водохранилище.

УДАРЫ ПО МОСТАМ И МАГИСТРАЛЯМ

Массированные бомбардировки Северной Кореи не привели к параличу ее инфраструктуры. Поставки вооружений и боеприпасов на фронт шли практически бесперебойно. Саперы и рабочие успешно восстанавливали разрушенные объекты, демонстрируя чудеса смекалки. Например, у крупных мостов были созданы запасные переправы. В некоторых случаях строили три-четыре запасных моста. С разрушенных мостов снимали пригодные пролеты для использования на других переправах. Иногда, отремонтировав поврежденный мост, корейцы убирали днем один-два пролета, а ночью ставили их на место: под покровом темноты производилось 95% всех перевозок. Северокорейцы создали ряд шоссейных переправ, названных «подводными мостами», которые трудно было обнаружить. Они представляли собой броды из мешков с землей, дерева или щебня на глубине 30–60 см.

Для восстановления железных дорог северокорейцы сформировали пять железнодорожных полков общей численностью 14 тыс. человек. Общая численность частей, занятых техническим прикрытием железных дорог КНДР, составляла 83 600 человек. Кроме того, на восстановление дорог широко привлекалось местное население.

Благодаря советскому оружию (в первую очередь зенитной артиллерии, радиолокационным станциям, истребительной авиации), а также мужеству корейских и китайских войск третий вариант был сорван. В Корейской войне ВВС США потеряли 1106 самолетов, в том числе 642 истребителя F-81 «Сейбр» и 69 «сверхкрепостей» В-29. Американский флот потерял еще 564 самолета. Несколько десятков самолетов потеряли союзники США. Потери советских ВВС составили 337 истребителей МиГ-15 и Ла-11.

В итоге остался только четвертый вариант, и американцам с южнокорейским президентом Ли Сын Маном пришлось сесть за стол переговоров. 27 июля 1953 года заключили соглашение о прекращении огня. Линия разграничения войск прошла по 38-й параллели. Мирный договор не заключен до сих пор.

СИТУАЦИЯ НА УКРАИНЕ

В конце февраля и в марте 2022 года на Украине шла маневренная война, которая в апреле перешла в позиционную.

Скорострельные винтовки и шрапнель превратили маневренную войну в позиционную. Затем авиация и танки вновь дали возможность вести маневренную войну. Но сейчас, в 2022–2023 годах, авиация и танки действуют, мягко говоря, осторожно. На Украине не формируются танковые колонны в сотни машин, нет массированных налетов авиации. Самолеты и вертолеты действуют тройками, парами и индивидуально на удалении от линии фронта. Это исключило возможность глубоких танковых прорывов и создания «котлов». Концентрация даже пары танковых бригад на узком участке фронта практически невозможна. Дальнобойные ракеты ударят по разгружающимся эшелонам с бронетехникой. На марше колонны бронетехники подвергнутся ударам реактивных систем залпового огня (РСЗО) и дронов-камикадзе. А на линии фронта бронетехнику ждут минные поля, артиллерия и противотанковые управляемые ракеты.

Ситуация на Украине близка не к сражению на Курской дуге или арабо-израильским войнам, а к позиционной войне в Корее. Весьма похожи на Корею и перспективы окончания конфликта. Перед стратегами обеих сторон возникают те же четыре варианта действий.

Первый – применение ядерного оружия на поле боя. Этого боятся обе стороны. Второй – распространение боевых действий за пределы Украины. Например, удары по коммуникациям, складам, полигонам стран НАТО, где обучаются украинские войска. Это грозит перерастанием локального конфликта в мировую войну.

Третий вариант – полное разрушение инфраструктуры Украины. Похоже, к этому и склоняются стратеги НАТО. Они уже начали поставки ВСУ кассетных боеприпасов. Идут поставки дальнобойных 155-мм гаубиц и РСЗО. Планируется поставка истребителей-бомбардировщиков F-16. Кардинально изменить ход боевых действий они не в состоянии, но могут разрушить инфраструктуру ряда областей Украины (в границах 2014 года). ВСУ уже подорвали дамбу Каховской ГЭС.

Могут ли украинцы, разрушив экономику новых территорий РФ, выиграть войну? При наличии твердой воли у руководства России – нет. Зато их действия могут заставить Россию разрушить Киевскую плотину и дамбу Днепрогэса. Потоки воды сметут все мосты на Днепре, и Украина будет разделена на две части – Правобережье и Левобережье. Для переброски танков «Леопард», БМП «Брэдли», ракетных пусковых установок у ВСУ нет плавсредств. В случае полного разрушения мостов через Днепр сопротивление украинских войск на Левобережье продлится семь-десять суток.

Так что оптимальным вариантом для Киева и НАТО является четвертый – прекращение боевых действий и мирные переговоры. Опять же как в Корее.

Александр Широкорад

Александр Борисович Широкорад – писатель, историк.