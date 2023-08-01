Пекин и Исламабад дружат на море против Нью-Дели

Китайские авианосцы как фактор региональной напряженности

Государственное и военное руководство Китая проводит поэтапную модернизацию национальных военно-морских сил. Одним из ее приоритетных направлений являются постройка авианесущих кораблей и создание на их основе авианосных ударных групп (АУГ).

За последние 15 лет китайские военные специалисты сформировали первую авианосную ударную группу. Спустили на воду два авианосца. Ведутся разработки истребителя 5-го поколения и беспилотного летательного аппарата палубного базирования. Указанные мероприятия безусловно свидетельствуют о модернизации ВМС вообще и о продолжении формирования авианосных сил по образцу США, повышении их боеготовности и боеспособности в частности.

Анализ заявлений руководства КНР позволяет утверждать: в Китае верят, что наличие авианосных ударных групп позволит защитить территориальные морские права и национальные интересы страны и обеспечит расширение военного присутствия Китая на зарубежных театрах военных действий (ТВД).

В частности, уже в настоящее время районом выполнения учебно-боевых задач для первой авианосной ударной группы стала акватория Южно-Китайского моря. По планам командования ВМС, в перспективе это будет район непрерывного боевого патрулирования. В случае возникновения конфликта с основными соперниками в регионе КНР будет обладать ударными соединениями военно-морских сил, способными достичь конечных целей войны.

Командование ВМС Китая в ходе анализа мирового опыта определило для АУГ задачи в мирное и военное время. Предполагается, что их выполнение будет способствовать достижению политических целей КНР – боевому патрулированию в пределах прилегающих акваторий и созданию мощного флота, способного решать поставленные задачи в любом районе Мирового океана.

ЭТАПЫ ЭВОЛЮЦИИ

Изучение материалов зарубежной печати позволяет сделать вывод, что cоздание китайских АУГ планируется в три этапа.

Первый этап (до 2020 года, в основном завершен) предполагает освоение авианосца «Ляонин» в качестве учебного корабля для подготовки личного состава экипажей и летчиков палубной авиации. Задачи авианосца определили состав кораблей сопровождения: три эсминца, три фрегата, вертолетоносец, две атомные подводные лодки.

В настоящее время авианосная ударная группа выполняет учебно-боевые задачи на море – в частности, в Тайваньском проливе. Проводится доукомплектование авианосца авиатехникой в количестве до 40 палубных истребителей и вертолетов.

Второй этап (до 2025 года) предполагает наличие в боевом составе китайских военно-морских сил трех авианосцев: «Ляонин», «Шаньдун» и перспективный авианосец национальной постройки «Фуцзянь», планы введения в строй которого постоянно переносятся по техническим причинам. По оценкам американских экспертов, его появление в составе китайского военного флота возможно не раньше конца 2025 года.

К концу второго этапа в составе ВМС Китая предусмотрено гарантированное наличие двух авианосных ударных групп. Предположительно, состав каждой АУГ будет включать: авианосец, шесть-восемь эсминцев, две атомные подводные лодки (АПЛ), вертолетоносец, судно обеспечения.

Третий этап (до 2030 года) предполагает наличие в боевом составе как минимум четырех авианосцев. При этом перспективные авианесущие корабли планируется оснащать ядерной энергетической установкой, полетную палубу оборудовать электромагнитными катапультами. Эти меры позволят повысить интенсивность полетов, боевую нагрузку летательных аппаратов, расширить возможности применения палубной авиации.

САМОЛЕТЫ И ДРОНЫ ПАЛУБНОГО БАЗИРОВАНИЯ

Китай в 2010-е годы набрал скорость и вышел к концу десятилетия с несколькими истребителями 5-го поколения. Chengdu J-20 совершил первый полет 11 января 2011 года и на сегодняшний день уже стал самым массовым самолетом 5-го поколения в Евразии: к 2022 году произведено более 150 машин.

На самолете используются двигатели, не соответствующие требованиям к 5-му поколению. Но рано или поздно Китай, бесспорно, заменит их. А пока новейшими тяжелыми истребителями вооружены уже более десятка эскадрилий ВВС НОАК – поставки J-20 в войска ведутся с 2016 года.

Второй, более легкий истребитель Shenyang J-31 первый полет совершил 31 октября 2012 года и пока проходит испытания. Не факт, что эта машина дойдет до серийного производства в отличие от ее модификации – нового палубного истребителя J-35, который совершил первый полет в 2021 году. Видимо, именно на J-35 и остановится эта ветвь китайского военного самолетостроения – для новых китайских авианосцев нужны самолеты 5-го поколения, и J-35 имеют все шансы стать ими.

Та же самая проблема с двигателями, как и у J-20, и у российских Су-57, в будущем также должна решиться. А в том, что у Китая хватит ресурсов вести одновременное производство нескольких моделей самых современных самолетов, сомнений нет.

Необходимо обратить внимание, что в состав авиагруппы перспективного авианосца китайскими специалистами планируется включить до 70 летательных аппаратов: палубные истребители, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ), многоцелевые вертолеты, беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

Предполагается, что к 2030 году в состав палубной авиационной группы войдут беспилотные летательные аппараты, выполняющие задачи по разведке и дозаправке техники в воздухе. Дроны первого типа будут выполнять передовую разведку и наблюдение. БПЛА второго типа будут находиться в зоне противовоздушной обороны кораблей АУГ и обеспечивать дозаправку пилотируемых летательных аппаратов. Китайские военные эксперты утверждают, что уже к 2030 году в составе палубной авиационной группы авианосца останутся только разведывательно-ударные БПЛА, беспилотные заправщики, а из пилотируемых летательных аппаратов – только палубные самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления.

Таким образом, к концу третьего этапа эволюции командование ВМС Китая планирует сформировать не менее четырех авианосных ударных групп. Предположительно состав каждой группы будет включать авианосец, семь-девять кораблей охранения, две АПЛ, вертолетоносец, суда обеспечения.

ПЕРСПЕКТИВЫ ПЕРВЕНЦА

Возможность передачи китайского авианосца «Ляонин» Пакистану с последующим размещением в порту Шри-Ланки способна нарушить баланс сил в Индийском океане. Участие Китая в перевооружении ВМС Пакистана способно окончательно разрушить китайско-индийские отношения, и без того находящиеся на грани войны после стычки китайских и индийских пограничников в районе Ладакх. Покупка китайского авианосца также может иметь негативное влияние на пакистанско-американские отношения и дальнейшее военное сотрудничество этих стран.

Возможное расширение боевых возможностей ВМС Пакистана за счет передачи китайского авианосца «Ляонин» вызывает обеспокоенность Индии и других стран в Индийском океане. В первую очередь это обусловлено получением Китаем в аренду порта в Шри-Ланке.

По оценке зарубежных экспертов, продажа «Ляонина» Пакистану может быть осуществлена после ввода в строй китайских авианосцев собственной постройки в 2030–2035 годах. К тому времени авианосец «Ляонин» выполнит свои учебно-боевые функции и может быть модернизирован и передан на коммерческой основе третьей стороне. Таким образом, страны Южной Азии располагают определенным временем для подготовки и выработки ответной стратегии.

Учитывая сложную внутриэкономическую ситуацию, пакистанская сторона, возможно, не сможет предложить справедливую цену за авианосный корабль. Тем не менее, учитывая особые союзнические отношения между Китаем и Пакистаном, передачу «Ляонина» можно рассматривать как расширение военного присутствия ВМС КНР в рамках продолжения инициативы «Один пояс, один путь» и поиска наиболее оптимальных путей транспортировки грузов в страны Ближнего Востока и Европы.

Кроме того, учитывая нестабильность пакистанской экономики, китайская сторона будет не только субсидировать расходы на техническое обслуживание и ремонт авианосца, но и полностью осуществлять подготовку всех членов экипажей пакистанских ВМС.

В случае продажи либо безвозмездной передачи Пакистану китайской стороной авианосца одним из мест его дислокации может выступать находящийся на юге Шри-Ланки порт Хамбантота, который сейчас полностью находится во владении и управлении Китаем. Учитывая, что порт Хамбантота изначально разрабатывался как бункеровочное сооружение, суда поддержки в АУГ также могут быть размещены там.

КИТАЙСКИЕ ИНТЕРЕСЫ В ШРИ-ЛАНКЕ

Известно, что в июле 2017 года руководство Шри-Ланки передало Китаю контрольный пакет в порту Хамбантота, а также предоставило 15 тыс. акров окружающих земель в 99-летнюю аренду. В обмен на это Китай списал 1,1 млрд долл. долгов по займам, выданным Шри-Ланке в рамках реализации инфраструктурного проекта «Один пояс, один путь».

Подписанное соглашение технически запрещает военное использование порта. Исключение составляют только случаи разрешения со стороны правительства Шри-Ланки. Несмотря на неоднократные заявления руководства КНР об исключительно коммерческих интересах в порту Хамбантота, данный проект имеет достаточно слабое технико-экономическое обоснование по сравнению с суммой списанного долга.

Продажа китайского авианосца ВМС Пакистана и его последующая передислокация в порт Шри-Ланки способны оказать серьезное дестабилизирующее воздействие на обстановку в регионе и создать угрозы национальной безопасности Индии. Так, постоянное патрулирование и перемещение в Аравийском море АУГ во главе с авианосцем «Ляонин» способно угрожать прибрежному индустриальному поясу Индии, включающему главный государственный деловой центр – город Мумбаи. Сценарий с участием первой пакистанской АУГ в водах Индийского океана может означать, что Нью-Дели также должен будет выработать ряд ответных шагов и изменить стратегию своих военно-морских приоритетов как можно раньше.

ПОДРУЖИТЬСЯ С ХАНОЕМ ПРОТИВ ПЕКИНА

Один из вариантов для Индии в таком случае может заключаться в том, чтобы оказать обратное давление на Китай.

Для этого может быть использовано расширение военного антикитайского сотрудничества с Вьетнамом, углубление военно-морской поддержки этого государства. Однако вьетнамская сторона может ограничить свое взаимодействие с Индией для исключения усиления напряженности в китайско-вьетнамских отношениях.

Второй сценарий подразумевает расширение сотрудничества Индии непосредственно с Шри-Ланкой путем оказания экономической поддержки. Основной целью данного варианта может стать создание негативного фона вокруг присутствия китайской стороны в порту Хамбантота с последующим возможным пересмотром договора о его аренде Китаем.

ВЫВОДЫ

Анализ взглядов военно-политического руководства Китая на развитие национальных ВМС показывает, что в перспективе до 2035 года в боевой состав китайских военно-морских сил должны быть введены четыре авианосца. На их основе будут сформированы четыре авианосные ударные группы, которые значительно повысят боевые возможности ВМС КНР при ведении военных действий на море.

Передача на каких-либо условиях китайского авианосца «Ляонин» Пакистану с последующим его размещением в арендуемом Китаем порту Шри-Ланки способна серьезно нарушить стратегический баланс сил в Индийском регионе. Вместе с тем покупка китайского авианосца может иметь негативное влияние на пакистанско-американские отношения и сотрудничество.

Принятие пакистанским руководством решения о приобретении «Ляонина» и его перебазировании в шри-ланкийский порт Хамбантота будет осуществляться с учетом возможности сохранения стабильных отношений Исламабада как с Пекином, так и с Вашингтоном. H

Лариса Шашок

Лариса Александровна Шашок – эксперт Института перспективных стратегических исследований НИУ ВШЭ.