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РИА Новости

Бизнес-омбудсмен Титов заявил, что Сачков не мог предать Родину

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Основатель Group-IB Илья Сачков
Основатель Group-IB Илья Сачков.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Бизнес-омбудсмен Титов: основатель Group-IB Сачков вносил вклад в кибербезопасность Родины

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Основатель Group-IB Илья Сачков, который на этой неделе был приговорен к 14 годам колонии строгого режима за государственную измену, не мог предать Родину, заявил РИА Новости бизнес-омбудсмен Борис Титов.

"Я не изучал уголовное дело Ильи Сачкова, статья не предпринимательская. Но, зная его, точно могу сказать, что предать Родину он не мог, а как IT-специалист вносил (и мог бы и вносить) огромный вклад в её кибербезопасность", - считает Титов.

Он отметил, что "не так много у нас специалистов такого уровня, чтобы вот так ими разбрасываться".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что обращение по делу Сачкова будет рассмотрено в установленном порядке, если такое письмо поступит в администрацию президента РФ.

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Страны
Россия
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