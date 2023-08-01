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Военное обозрение

Первый турецкий турбореактивный двигатель KTJ-3200 запущен в серийное производство

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Источник изображения: topwar.ru

В настоящее время турецкая оборонка занимается созданием двигателей для ракет: потребность в силовых установках обусловлена большими трудностями с их поставкой из-за рубежа, главным образом из-за санкций со стороны западных стран.

Так как полет ракеты длится совсем немного времени, то и двигатели для них изначально делались с коротким сроком работы. Однако по мере развития национальной оборонки встал вопрос о создании на их базе силовых установок для перспективных платформ, например, самолетов. Как заявили в компании Kale Group на запрос издания SavunmaSanayiST, для этой цели стали применяться компоненты, изготовленные из долговечных материалов:

Теперь турецкие ракетные двигатели не имеют срока службы. Ограничений по времени полета больше нет.

Как сообщили в руководстве компании, первый турецкий турбореактивный двигатель KTJ-3200 уже запущен в серийное производство. Он был создан для ракет ATMACA и SOM и теперь будет поставляться крупными партиями.

Ведется подготовка к массовому выпуску силовой установки KTJ-1750, предназначенной для КР ÇAKIR. Она, как указывается, «была разработана в рекордно короткие сроки».

Еще одним новым членом семейства является KTJ-3700. Процесс разработки двигателя [для КР LAND ATMACA класса «земля-земля»] завершен, изготовлен прототип и начались его наземные испытания. Первые 3-5 предсерийных установок будут поставлены в текущем году.

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