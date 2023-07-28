Индийцы начали отгружать вооружение «неназванному заказчику». Анализ показал, что это Армения

Это первая настолько масштабная поставка на экспорт такого рода из Индии. До сих пор сложная индийская военная техника не пользовалась спросом за рубежом.

Фабрика по производству боеприпасов в Бадмале (Индия) отгрузила первую экспортную поставку «неназванному заказчику». Об этом сообщили индийские СМИ.

Деталей известно не так много — речь может идти и о 155-миллиметровых снарядах, и об орудиях под них. Иностранный заказчик тоже не называется, но можно быть практически уверенным, что это Армения. Основная причина — в недавно заключенных ею соглашениях о закупке артиллерии и боеприпасов индийского производства, включая 155-миллиметровые самоходные гаубицы MArG 155/39.

На то, что заказчик — официальный Ереван, указывает и целый ряд других моментов. Не так давно было объявлено, что в посольстве Армении в Индии появится военный атташе. Это объяснили большим интересом страны к покупке индийского оружия.

MArG 155/39 использует шасси 4х4. Сходные шасси других стран располагают орудия калибра 152/155 миллиметров на шасси 8х8,что позволяет иметь больший возимый запас снарядов и меньшее удельное давление (то есть большую проходимость). Источник: Wikimedia Commons

Глава армянского Минобороны встречался по этим вопросам с послом Индии в Ереване. Наконец, армянские военные присутствовали при испытаниях индийской САУ, проводившихся эксклюзивно для них. Ни один другой иностранный заказчик заметного интереса к тяжелому вооружению производства Kalyani Strategic Systems Limited (KSSL) — как и других индийских производителей — за последние годы не проявлял.

Это выглядит небольшой сенсацией в мире военной техники. Дело в том, что сложные образцы наземной техники даются индийским производителям не сразу и с серьезными сложностями. Скажем, попытки локализовать производство Т-90 в Индии в итоге фактически сорвались (приходилось дозаказывать комплекты из России), серийное производство танка местной разработки («Арджун») после 2013 года остановили даже для внутреннего заказчика. Да и самоходная гаубица MArG 155, которую теперь покупает Армения, пока не прошла испытательный цикл в индийской армии. Закупок ее там пока не планируют, а вот Ереван уже приступил к ним, рассчитывая получить новые машины на сумму 155 миллионов долларов к 2025 году.

155-мм гаубица ATAGS индийского производства имеет значительно более высокую дальность, чем самоходка MArG 155. Источник: Wikimedia Commons

MArG 155 — BR, как и снаряды для нее, нельзя назвать вполне самостоятельной разработкой индийцев. Эта колесная полноприводная самоходка использует орудие, созданное сперва как буксируемое — индийское осмысление 155/39 М777 (155 миллиметров — калибр, 39 — длина ствола в калибрах), производимой ВАЕ Systems. У нее есть отличия от оригинала — например, титановая версия орудия на две тонны легче обычной, стальной, предельно близкой к конструкции ВАЕ Systems.

Однако в армянском заказе на колесную платформу ставят обычную версию, из стали. САУ при массе 18 тонн в теории имеет бронекабину (класс бронестойкости неизвестен). Возимый боекомплект — всего 18 выстрелов, дальность — до 24 километров. Малый боекомплект обусловлен ограниченными возможностями колесного шасси.

С началом поставок таких систем и снарядов к ним Армения фактически меняет своего ключевого производителя новых вооружений с России на Индию. Ведь, кроме 155-миллиметровых снарядов и САУ для них, Ереван уже подписал контракт на четверть миллиарда долларов на покупку у Нью-Дели РСЗО Pinaka (и снарядов для них), ПТУР и ряда боеприпасов.

Хотя представители Армении присутствовали на частных испытаниях новых артсистем в Индии, эти тесты проводили не на собственных полигонах, а на полигонах продающей стороны. Из опыта известно, что в этом случае ряд проблем системы может остаться невыявленным.

Опыт современной войны показал, что в условиях массового применения беспилотников самоходки малой дальности стрельбы использовать непросто. Даже более длинноствольная «Мста-С» с дальностью стрельбы в 29 километров часто оказывается замеченной и обстрелянной раньше, чем успевает нанести огневое поражение. А вот ее буксируемый вариант «Мста-Б», в силу намного меньших габаритов, как раз способен сравнительно скрытно выйти на позицию для стрельбы. Поэтому его применяют сейчас намного активнее, чем планировалось.

По всей видимости, Минобороны Армении учло это, так как индийская компания Bharat Forge продаст ему еще и партию буксируемых длинноствольных 155-миллиметровых гаубиц ATAGS дальностью до полусотни километров.