Китай разрабатывает дрон-камикадзе нового типа со сверхдальним полетом

Китайская компания Aerospace CH UAV Co Ltd разрабатывает новый тип барражирующего боеприпаса на основе ракет серии AR класса «воздух-земля».
Как отмечается в издании Global Times, новый БПЛА кроме нанесения точных ударов по целям, постоянно меняющим свою дислокацию, сможет ретранслировать связь на поле боя, создавать радиоэлектронные помехи, подавлять радиоизлучение.
- говорится в издании. не раскрывая конкретных ТТХ.
Компания CH UAV известна своими БПЛА серии CH, включая, как утверждается «проверенные в боях» CH-3 и CH-4, более мощные CH-5 и CH-6, CH-7 с пониженной заметностью и CH-10 с поворотным ротором. Вместе с беспилотниками разработчик создал ракеты для дронов класса «воздух-земля» семейства AR, которые имеют вес от 10 до 100 кг.
Предполагается, что новые БПЛА-камикадзе будут летать на сверхдальние дистанции группами, имея различные, но взаимосвязанные боевые роли: одни будут отвечать за разведку, другие – за постановку помех или нанесение ударов.