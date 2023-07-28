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ТАСС

Предприятия ОПК в Рязанской области увеличили отгрузку продукции в 1,6 раза

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Павел Малков
Павел Малков.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба правительства Рязанской области

По данным регионального правительства, увеличилась потребность в трудовых ресурсах

ТАСС, 27 июля. Предприятия оборонно-промышленного комплекса Рязанской области с начала специальной военной операции на Украине увеличили отгрузку товара в 1,6 раза, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального правительства.

"С начала спецоперации предприятия оборонно-промышленного комплекса региона перешли на двух- и трехсменный режим работы, значительно увеличился объем государственного оборонного заказа, рост отгрузки вырос в 1,6 раза", - сказали в пресс-службе.

В связи с этим, увеличилась потребность в трудовых ресурсах. "Выстроена системная работа по обеспечению занятости. С октября прошлого года на предприятиях радиоэлектронной промышленности прирост численности составил 730 человек. При этом общая потребность еще не закрыта в полном объеме. На цифровой платформе "Работа в России" доступные вакансии заявило 41 предприятие ОПК", - отметили в региональном правительстве.

Как сообщил ТАСС губернатор региона Павел Малков, главная задача властей - обеспечить предприятия квалифицированным персоналом. "В первую очередь речь идет о предприятиях оборонно-промышленного комплекса. За каждым предприятием ОПК закреплен сотрудник Центра занятости населения Рязанской области", - добавил он.

По словам Малкова, несмотря на автоматизацию производств, ценность квалифицированных кадров только растет, поэтому Рязанская область активно вовлекает работодателей в учебный процесс. Регион участвует в программе "Профессионалитет", направленной на эффективную подготовку специалистов по запросам работодателей. Особенности программы - сокращенные сроки обучения и гарантированное трудоустройство.

Ситуацию на рынке труда в Рязанской области власти называют стабильной, количество безработных жителей региона на сегодняшний день составляет порядка 3 тыс. человек, общее количество заявленных вакансий - почти 16 тыс. Вузы и колледжи ориентированы на подготовку специалистов по направлению "Электроника, радиотехника и системы связи". "Организовано обучение специалистов для предприятий радиоэлектронной промышленности по целевым программам ускоренной подготовки. Краткосрочное обучение специалистов для предприятий РЭП организовано на базе Рязанского колледжа электроники и Сасовского индустриального колледжа", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, создан Центр опережающей профессиональной подготовки Рязанской области, который работает по принципу "одного окна". ЦОПП аккумулирует ресурсы региона для профессиональной ориентации, ускоренного профессионального обучения, подготовки, переподготовки, повышения квалификации всех категорий граждан по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и компетенциям на уровне, соответствующем стандартам WorldSkills. 

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