Зарубежная пресса: Франция и Япония проводят свои первые в истории совместные авиаучения

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Впервые в истории стартовали совместные учения Воздушных космических сил (ВКС) Франции и Воздушных сил самообороны Японии, сообщило японское агентство Kyodo, ссылаясь на данные японского ведомства.

Манёвры будут проходить в период с 27-го по 29-е июля на японской авиабазе Нютабару в префектуре Миядзаки. В них будут задействованы 3 истребителя F-15 и 2 F-2, стоящих на вооружении японских ВВС. Со стороны Франции примут участие 2 истребителя Rafale. Ожидается, что военно-воздушные суда совершат полёты над Канто – регионом острова Хонсю, где находится японская столица – Токио.

Что же касается французских «Рафалей», то, как уточнил начальник штаба Воздушных сил самообороны страны генерал-лейтенант Хироаки Учикура, они прибыли на вышеуказанный военный аэродром накануне вечером.

Как отмечает информагентство, цель учений – укрепить сотрудничество в области безопасности на фоне усиливающейся военной мощи КНР в Индо-Тихоокеанском регионе (ИТР). Более того, авторы публикации обращают внимание на «провокационные действия», осуществляемые Китаем в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях. Будто бы против Китая никаких провокационных действий не ведётся.

В то же время, напоминает Kyodo, Воздушные силы самообороны Японии начали проводить совместные военные учения с ВВС Германии и Индии, а на будущей недели подобные манёвры пройдут с Италией со 2-го по 10-я августа. В конце лета также ожидается проведение манёвров с Австралией, которые будут длиться с 23-го августа по 15-е сентября.