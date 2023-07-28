Россия ведет переговоры о поставках вертолетов Ми-28НЭ африканским странам южнее Сахары

Как сообщили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству, о поставках разведывательно-ударных вертолетов Ка-52М пока говорить рано

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Африканские страны южнее Сахары проявляют интерес к ударным вертолетам Ми-28НЭ, их поставки ведутся. Об этом в интервью ТАСС рассказал директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев на полях саммита Россия - Африка.

"Интерес в странах Африки южнее Сахары к приобретению вертолетов Ми-28НЭ имеется, поставки данной техники осуществляются", - сказал Шугаев.

По словам директора ФСВТС, о поставках разведывательно-ударных вертолетов Ка-52М пока говорить рано. "Проводится предконтрактная работа", - отметил он.

Востребованность такой техники, пояснил Шугаев, обусловлена результативностью ее применения в ходе спецоперации.

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, стало "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка.