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Интерфакс-АВН

ФСБ сообщает о предотвращении теракта на корабле Черноморского флота с высокоточным ракетным вооружением

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Сотрудники ФСБ России
Сотрудники ФСБ России.
Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Стенин

Москва. 27 июля. ИНТЕРФАКС - ФСБ РФ сообщила о задержании завербованного украинской спецслужбой российского военнослужащего, готовившего теракт на корабле Черноморского флота.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена попытка спецслужб Украины совершить террористический акт на одном из кораблей Черноморского флота, несущем высокоточное ракетное вооружение", - заявили в спецслужбе.

Там сообщили, что задержан "завербованный украинской спецслужбой военнослужащий Военно-морского флота Российской Федерации, у которого изъято два самодельных взрывных устройства общей массой 1 кг в тротиловом эквиваленте".

Также задержанный подозревается в передаче Украине сведений, составляющих государственную тайну, сообщили в ФСБ.

"Принимается решение о возбуждении уголовных дел по статьям 205 ("террористический акт"), 222.1 ("незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств"), 275 ("государственная измена"), 283 ("разглашение сведений, составляющих государственную тайну") УК России",- добавили в спецслужбе.

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Страны
Россия
Украина
Проекты
ЧФ
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