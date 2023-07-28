Тайвань намерен приобрести четыре ЗРК NASAMS

ЦАМТО, 27 июля. Как сообщают тайваньские СМИ, командование ВВС Тайваня планирует закупить в США четыре ЗРК NASAMS (National Advanced Surface-to-Air Missile Systems) для защиты столицы страны и авиабаз в городе Тайчжун, уездах Хуалянь и Тайдун.

Газета Liberty Times 22 июля со ссылкой на высокопоставленный источник в правительстве сообщила, что командование ВВС закупит четыре комплекса NASAMS и около 300 зенитных управляемых ракет класса "воздух-воздух" средней дальности. Сюда входят усовершенствованная УР средней дальности AIM-120 AMRAAM класса "воздух-воздух", а также УР малой дальности класса "воздух-воздух" AIM-9X "Сайдуиндер".

По данным источника, финансирование проекта приобретения систем NASAMS будет включено в бюджет на 2024 год, реализация будет осуществляться в рамках долгосрочной программы закупок. Ранее, 18 июля 2023 года, министр обороны Тайваня Чиу Го-чэн на заседании законодательного собрания, не раскрывая детали, подтвердил, что правительство планирует приобретение в США ЗРК NASAMS.

Четыре ЗРК будут развернуты в четырех стратегически важных районах, в том числе: Большой Тайбэй, авиабаза "Чин-Чуан-Кан" в Тайчжуне, авиабаза "Цзяшань" (уезд Хуалянь) и авиабаза "Чихан" (уезд Тайдун). Стоимость покупки и сроки поставки пока не раскрываются.

Как сообщал ЦАМТО, NASAMS представляет собой мобильную модульную систему противовоздушной обороны, в состав которой входят пункт командования и боевого управления, трехкоординатная РЛС AN/MPQ-64F1 "Сентинел", пассивные электрооптические и инфракрасные датчики, а также пусковые установки с ракетами-перехватчиками. В состав каждой батареи NASAMS обычно входят три пусковые установки, каждая из которых может нести шесть пусковых контейнеров для ракет.

В настоящее время основным средством поражения ЗРК NASAMS является наземная версия ракеты AIM-120 AMRAAM класса "воздух-воздух", способная поражать воздушные цели на дальностях от 2,5 до 25 км. Также проведена интеграция ракеты AIM-9X "Сайдуиндер". Кроме того, на завершающей стадии разработки находится перехватчик AMRAAM-ER, позволяющий поражать цели на дальностях свыше 40 км и высотах до 13,6 км.