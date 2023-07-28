Войти
Техкульт

Каким будет российский пассажирский самолет проекта «Регион-Интеграл»

252
0
0

Российский пассажирский самолет «Регион-Интеграл»

Вчера в Telegram-канале авиасалона МАКС были раскрыты ключевые особенности будущего отечественного сверхзвукового джета с именем «Стриж», а немного позднее источник рассказал о разрабатываемом региональном самолете проекта с рабочим наименованием «Регион-Интеграл».

Как сообщается, данный самолет будет оснащен силовой установкой с шестью воздушными винтами по три на каждое крыло, причем «распределенной». При этом она гибридная — в качестве топлива применяются водородные элементы, с помощью которых и за счет химической реакции вырабатывается электроэнергия. Лайнер «Регион-Интеграл» с «конвертируемым» грузопассажирским фюзеляжем сможет брать на борт до 40 пассажиров, его скорость в крейсерском режиме будет достигать 700 км/ч, а полетная дальность при полной загрузке составит порядка 2500 км.

Российский пассажирский самолет «Регион-Интеграл»

Демонстратор «Регион-Интеграла» с двигателями ТВ2-117 ожидается в 2026 году, а появление первых «летающих» образцов с ВК-2500 раньше конца десятилетия, по всей видимости, ждать не стоит.

Макс Антонов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
ВК-2500
Проекты
МАКС-20XX
Похожие новости
16.11.2021
Модернизированный пожарный вертолет Ка-32А11М совершил первый полет
24.07.2017
Россия поставит Китаю еще четыре вертолета Ми-171Е в 2018 году
07.09.2015
От гироскопов до ракетопланов
02.09.2013
МАКС-2013. Показан последний представитель семейства Ми-8/17
23.08.2013
УМПО представит на МАКС-2013 натурный образец двигателя для истребителя пятого поколения
15.08.2011
Уникальный турбореактивный двигатель с отклоняемым вектором тяги будет представлен на авиасалоне "МАКС-2011"
11.06.2009
Подводя итоги HeliRussia 2009
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.07 04:55
  • 53683
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 28.07 04:18
  • 1
"Ростех" сообщил о завершении госиспытаний колесной гаубицы "Мальва"
  • 28.07 00:51
  • 0
10 squad ЛУЧШИХ КАЗИНО-ОНЛАЙН В РЕЙТИНГЕ ИГР НА РЕАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ, РЕПУТАЦИИ И ДРУГИХ ПАРАМЕТРОВ (ОБНОВЛЕННЫЙ СПИСОК НА 2023 ГОД)
  • 28.07 00:45
  • 0
10 VESTI ЛУЧШИХ ОНЛАЙН-КАЗИНО В РЕЙТИНГЕ ИГР НА РЕАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ, РЕПУТАЦИИ И ДРУГИХ ПАРАМЕТРОВ 2023
  • 27.07 22:39
  • 0
Рейтинг (Online Casino NO2) на реальные деньги - играть ТОП 10 казино онлайн в 2023 г. Россия
  • 27.07 22:32
  • 0
Рейтинг (Online Casino N2+) на реальные деньги - играть ТОП 10 казино онлайн в 2023 г. Россия
  • 27.07 21:23
  • 5
Группа «Вагнер» дает уроки
  • 27.07 20:09
  • 8
В США испытали дрон-разведчик, способный непрерывно находиться в стратосфере до года
  • 27.07 20:04
  • 1
В западной прессе назвали свою версию преимуществ ОБТ Leclerc в сравнении с российскими танками
  • 27.07 10:53
  • 1
Российские казачьи общества превысили плановые показатели призыва более чем на 30%
  • 27.07 09:33
  • 2587
Как насчёт юмористического раздела?
  • 26.07 09:23
  • 1
Россия и Казахстан намерены довести до конца реализацию проекта "Байтерек"
  • 26.07 06:48
  • 1
Испытания первого опытного образца Ил-114 продолжаются
  • 26.07 06:13
  • 3
Fox News: США и России никогда не быть друзьями. И на это есть три причины
  • 26.07 06:05
  • 14
В Екатеринбурге создадут новый самолет для замены чешских L-410