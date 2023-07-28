Каким будет российский пассажирский самолет проекта «Регион-Интеграл»

Российский пассажирский самолет «Регион-Интеграл»

Вчера в Telegram-канале авиасалона МАКС были раскрыты ключевые особенности будущего отечественного сверхзвукового джета с именем «Стриж», а немного позднее источник рассказал о разрабатываемом региональном самолете проекта с рабочим наименованием «Регион-Интеграл».

Как сообщается, данный самолет будет оснащен силовой установкой с шестью воздушными винтами по три на каждое крыло, причем «распределенной». При этом она гибридная — в качестве топлива применяются водородные элементы, с помощью которых и за счет химической реакции вырабатывается электроэнергия. Лайнер «Регион-Интеграл» с «конвертируемым» грузопассажирским фюзеляжем сможет брать на борт до 40 пассажиров, его скорость в крейсерском режиме будет достигать 700 км/ч, а полетная дальность при полной загрузке составит порядка 2500 км.

Российский пассажирский самолет «Регион-Интеграл»

Демонстратор «Регион-Интеграла» с двигателями ТВ2-117 ожидается в 2026 году, а появление первых «летающих» образцов с ВК-2500 раньше конца десятилетия, по всей видимости, ждать не стоит.

Макс Антонов